Cмертельный прогноз для Кыргызстана по COVID от авторитетного The Lancet

В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

Исследователи отметили, что пожертвования вакцины против COVID-19 должна определять эпидемиология, а не геополитика. Они напоминают, что механизм COVAX критикуют за его схему распределения на основе населения, они не направляют большую часть своих ранних поставок вакцины в места с наибольшим риском высоких показателей смертности от COVID-19.

"Однако запасные дозы вакцины COVID-19 должны быть выделены для сокращения большинства преждевременных смертей, независимо от того, пожертвованы ли они через COVAX или на двусторонней основе. Хотя невозможно точно знать, где в будущем произойдет смерть от COVID-19, можно предвидеть надвигающиеся потребности в этой пандемии", - отмечают авторы статьи.

Эксперты использовали данные по поставкам вакцин против COVID-19 в каждую страну, сведения мета-анализа эффективности вакцин против штаммов SARS-CoV-2, специфичный для каждого государства уровень недоверия населения к вакцинам, повышенную инфекционность доминирующих в этих странах вариантов и их способность пробивать иммунитет.

Группа исследователей смоделировала уровень смертности от COVID-19 на 100 тысяч человек в государствах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года. В Кыргызстане он самый высокий, несмотря на то, что республика получила пожертвования на вакцины.