Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 99.47 - 100.97

Cмертельный прогноз для Кыргызстана по COVID от авторитетного The Lancet

397  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

Исследователи отметили, что пожертвования вакцины против COVID-19 должна определять эпидемиология, а не геополитика. Они напоминают, что механизм COVAX критикуют за его схему распределения на основе населения, они не направляют большую часть своих ранних поставок вакцины в места с наибольшим риском высоких показателей смертности от COVID-19.

"Однако запасные дозы вакцины COVID-19 должны быть выделены для сокращения большинства преждевременных смертей, независимо от того, пожертвованы ли они через COVAX или на двусторонней основе. Хотя невозможно точно знать, где в будущем произойдет смерть от COVID-19, можно предвидеть надвигающиеся потребности в этой пандемии", - отмечают авторы статьи.

Эксперты использовали данные по поставкам вакцин против COVID-19 в каждую страну, сведения мета-анализа эффективности вакцин против штаммов SARS-CoV-2, специфичный для каждого государства уровень недоверия населения к вакцинам, повышенную инфекционность доминирующих в этих странах вариантов и их способность пробивать иммунитет.

Группа исследователей смоделировала уровень смертности от COVID-19 на 100 тысяч человек в государствах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года. В Кыргызстане он самый высокий, несмотря на то, что республика получила пожертвования на вакцины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402532
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  