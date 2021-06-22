Пропавшую девушку нашли убитой в лесу. Задержан ранее судимый сосед

В Кеминском районе задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 21 июня в 17:15 часов в органы внутренних дел Кеминского района поступило сообщение об обнаружении в лесу трупа девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Примерно в 17:30 часов в органы внутренних дел Кеминского района обратилась местная жительница Х.Л. Она просила принять меры в поиске своей дочери 2005 года рождения, которая вышла из дома 21 июня примерно 11:00 часов и не вернулась.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность убитой девушки - ей оказалась без вести пропавшая Х.О. 2005 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была допрошена мать погибшей несовершеннолетней девочки, которая пояснила, что 21 июня примерно в 08:30 часов ее дочь вышла из дома в школу для получения аттестата. После, примерно в 10:59 часов, позвонив с телефона соседа, сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но так и не вернулась.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый за такие преступления как хулиганство и мошенничество Б.К., 1979 года рождения.

"Было установлено, что 21 июня примерно в 11:00 часов девушка обратилась к своему соседу, чтобы позвонить маме, после чего она начала просить деньги у него, но подозреваемый, воспользовавшись моментом, начал трогать девочку и домогаться. На что она начала кричать, испугавшись подозреваемый задушил ее. После чего, попросив машину у соседа, в целях сокрытия преступления отвез тело девочки в лес и бросил", - информируют в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.