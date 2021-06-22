Главы МИД стран СНГ провели акцию памяти к 80-летию начала войны

Акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны организовали министры иностранных дел стран-участниц СНГ. И запустили в социальных сетях соответствующее видео.

"Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - говорится в сообщении, которое сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.

В рамках акции главы внешнеполитических ведомств продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров прочитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".

В акции памяти также приняли участие руководители МИДов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Инициатором акции стала Беларусь как страна, председательствующая в СНГ в 2021 году.

В эти же дни в Минске проходит международный форум российских соотечественников под названием "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!". Он организован под эгидой правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом.

Основной площадкой проведения стала столица Беларуси, где собрались представители российской диаспоры из нескольких десятков стран, общественные деятели, политики и дипломаты. Однако в День памяти и скорби 22 июня программа продолжится в Бресте.

В своем обращении к участникам форума глава МИД РФ Сергей Лавров заявил:

"Текущий год проходит под знаком 80-летия начала Великой Отечественной войны. Народы Советского Союза – ценой многомиллионных жертв, колоссального напряжения сил и ресурсов – сыграли решающую роль в уничтожении гитлеровской военной машины, в спасении Европы от ужасов нацизма. Эта трагическая дата должна служить напоминанием, как тяжело нам достался мир, к чему способны привести представление о собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм. Наш святой долг – сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям, сберечь честь и доброе имя героев-освободителей".