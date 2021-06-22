Пресс-центр ВБ: Предприниматели недовольны работой Нацбанка

Сегодня пройдет пресс-конференция предпринимателей, недовольные работой Национального банка КР.
Участники:
Токтокан Досбаева - предприниматель из Джалал-Абада
Тамара Мокиева - предприниматель из Чуйской области;
Чинара Ибраева - предприниматель из Нарына;
Эльмира Аралиева - предприниматель из Оша;
Дамара Корчуева - предприниматель с Иссык-Куля;
Фатима Мамбетова - предприниматель;
Светлана Жумадылова - Кредитные и другие проблемы народа семи областей
Анвар Курумшиев - независимый юрист.
Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".
Дата: 22 июня 2021 г., в 14:30 часов