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Пресс-центр ВБ: Предприниматели недовольны работой Нацбанка

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня пройдет пресс-конференция предпринимателей, недовольные работой Национального банка КР.

Участники:

Токтокан Досбаева - предприниматель из Джалал-Абада

Тамара Мокиева - предприниматель из Чуйской области;

Чинара Ибраева - предприниматель из Нарына;

Эльмира Аралиева - предприниматель из Оша;

Дамара Корчуева - предприниматель с Иссык-Куля;

Фатима Мамбетова - предприниматель;

Светлана Жумадылова - Кредитные и другие проблемы народа семи областей

Анвар Курумшиев - независимый юрист.

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".

Дата: 22 июня 2021 г., в 14:30 часов


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URL: https://www.vb.kg/402536
Теги:
Бишкек, Нацбанк Кыргызской республики, предприниматель
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