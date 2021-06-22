Омурбек Бабанов – черная метка кыргызской власти

Как ни парадоксально, но именно тюрьма помогла Омурбеку Бабанову окончательно сформироваться как политику.

Сегодня возле здания суда, куда его доставили для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения, вновь собрались его сторонники. Около 300 человек. требовали справедливого суда и освобождения Бабанова, так как считают происходящее "политическим гонением".

Эта дежурная акция была хорошо организована – красивые плакаты, четкие лозунги, дисциплинированные сторонники. Плюс немного драмы: в здание суда не пустили депутатов, пришедших поддержать Бабанова, но туда, к счастью, пусть и со скандалом сумели прорваться жена и дети политика.

Впрочем, далеко не митинг является показателем роста Омурбека Токтогуловича как политика. Собрать ОБОН для того, чтобы продемонстрировать якобы народную поддержку может каждый второй в республике. Если, конечно, у него есть деньги.

Дело в другом. Свидетельством того, что Бабанова теперь воспринимают как лидера новой кыргызской оппозиции, можно считать то, что большая часть депутатов ЖК, среди которых Дастан Бекешев, Бакыт Торобаев, Мирлан Жеенчороев, Канат Исаев, Шералы Абдылдаев, Нурбек Тотонов, Эмиль Токтошев и другие, выступили поручителями Омурбека Токтогуловича.

Парламентарии призвали следствие и суд обеспечить объективное и всестороннее расследование. Омурбеку Бабанову должны предоставить возможность доказать свою невиновность и непричастность к вопросу "Кумтора" без оказания давления на него.

С учетом заслуг Омурбека Бабанова перед государством и внесенного вклада в социально-экономическое развитие Кыргызстана 74 депутата парламента попросили судебную коллегию Бишкека изменить меру пресечения экс-премьер-министру на не связанную с лишением свободы.

Случившееся - настоящая сенсация. Представьте себе - 74 их 120 депутатов подписались под этим воззванием. Они очень прозрачно дали понять, что Бабанов слишком крупная и значительная фигура, чтобы через нее можно было бы просто так переступить.

К слову, для депутатов неувядаемого шестого созыва ЖК подобная солидарность в чью-то защиту – в принципе, нонсенс. Таким сплоченным, единым фронтом они выступали разве что, когда по указке Сооронбая Жээнбекова надо было "сожрать" экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Очевидно, заступничество большинства народных избранников, говорит о том, что политическое будущее у Бабанова есть. И, не исключено, наступит оно довольно скоро.

VB.KG уже писал о том, что за решеткой сегодня собралось слишком много влиятельных фигур, которые хотели бы взять реванш над действующей властью. Омурбек Токтогулович не просто входит в их число, но и в силу своих личных качеств, а также особенностей биографии, может стать центральной фигурой объединенной оппозиции. Или уже стал.

И да: так, кстати, появившееся в Сети тренировки Омурбека Токтогуловича можно смело трактовать, как вызов, как демонстрацию готовности усиливать конфронтацию и продолжать борьбу, как минимум, за свою свободу.