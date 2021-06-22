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"Кыргызстан должен сам себя обеспечивать основными продуктами хоть на 70%"

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- Бакыт Басарбек
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В целях продовольственной безопасности Кыргызстан должен сам себя обеспечивать по 9 видам продуктов хоть на 70 процентов. Тем не менее, в парламенте и правительстве КР есть силы, которые лоббируют увеличение импорта продуктов. Об этом сегодня на круглом столе в пресс-центе "Вечерний Бишкек" заявил экс-министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Тилек Токтогазиев.

По его словам, эти силы имеют свой финансовый интерес.

⁃ К примеру, на протяжении 10 лет разрушали нашу мукомольную промышленность. В итоге импортная мука дешевле, чем наша. Импортеры оформляют муку как отруби и цена становится уже дешевле на 100 сомов. В итоге только на муке бюджет Кыргызстана теряет 1 млрд сомов. Думаю, и по другим продуктам будет такая картина. Таким образом мы зависимы от мирового рынка, импортной продукции и доллара. В случае же решения вопроса продовольственной безопасности, ситуация, думаю, изменится. По 9 видам продуктов нам необходимо хоть на 70 процентов себя обеспечить, - сказал Токтогазиев.


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URL: https://www.vb.kg/402549
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, промышленность, цены, Кыргызстан
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