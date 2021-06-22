Митинг в поддержку Омурбека Бабанова завершился у здания ГКНБ

Сторонники Омурбека Бабанова провели митинг у здания ГКНБ.

Они заявляют, что судебное заседание по рассмотрению меры пресечения экс-премьер-министру прошло с нарушениями. И требуют освободить Бабанова из-под стражи.

На митинге присутствовали депутат ЖК Кенжебек Бокоев, экс-депутат Максат Сабиров, а также дети и супруга Омурбека Бабанова.

Все они считают, что экс-премьера арестовали "ни за что", так он, напротив, "вернул народу $20 млн долларов в виде кредитов, 16 га земли в районе Кумтора и создал комиссию по использованию рудника".

Выступив с речами, митингующие решили мирно разойтись, чтобы обсудить "дальнейший план своих действий".