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27 выпускников бишкекских школ получили золотые сертификаты по ОРТ

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- Оксана Гут
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27 выпускников муниципальных школ Бишкека получили золотые сертификаты по ОРТ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительным данным, из пятидесяти восьми обладателей двадцать семь сертификатов получили ученики столичных школ. Самый высокий балл (231) набрала выпускница ГК №26 Алия Сарыгулова, а по количеству сертификатов с наивысшими баллами лидирует Авторская физико-математическая школа-лицей №61, у которой тринадцать сертификатов.

Мэрия столицы искренне поздравляет выпускников, их родителей и педагогов с успешной сдачей общереспубликанского тестирования и получением золотых сертификатов и желает дальнейших успехов!


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URL: https://www.vb.kg/402555
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан, ученик
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