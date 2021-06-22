27 выпускников бишкекских школ получили золотые сертификаты по ОРТ

27 выпускников муниципальных школ Бишкека получили золотые сертификаты по ОРТ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительным данным, из пятидесяти восьми обладателей двадцать семь сертификатов получили ученики столичных школ. Самый высокий балл (231) набрала выпускница ГК №26 Алия Сарыгулова, а по количеству сертификатов с наивысшими баллами лидирует Авторская физико-математическая школа-лицей №61, у которой тринадцать сертификатов.

Мэрия столицы искренне поздравляет выпускников, их родителей и педагогов с успешной сдачей общереспубликанского тестирования и получением золотых сертификатов и желает дальнейших успехов!