В Госантимонополии пояснили, почему цены на ГСМ в Кыргызстане увеличились

Почему в Кыргызстане все озаботились ценами на морковь и почти мало кто обратил внимание на повышение цен на ГСМ. Такой вопрос сегодня на Круглом столе задал член Ассоциации международных автоперевозок КР Сергей Колинко.

По его словам, в Казахстане также были повышены цены на ГСМ, но антимонопольный комитет решил эту проблему.

⁃ Цена на ГСМ в Казахстане повысилась потому, что поставщики намеренно удерживали ГСМ с целью искусственного завышения цены. Но вмешалась общественность и антимонопольный комитет решил этот вопрос. Почему в Кыргызстане не могут аналогично решить эту проблему, - сказал он.

На этот вопрос ответила представитель Госагенства по антимонопольному регулированию Лариса Шустикова, которая отметила, что законодательство Кыргызстана не позволяет им вмешиваться в деятельность нефтетрейдеров.

⁃ Республика у нас импортозависимая на ГСМ. В частности, наш поставщик, Омский нефтезавод, повысил цену. Также на повышение цен повлиял курс доллара. Но самое главное, по нашему новому законодательству, вмешательство антимонопольного комитета ограничено. В частности, мы не можем вмешиваться в деятельность автоперевозок, нефтетрейдеров и так далее. Мы можем вести только экономико-статистическое наблюдение, - сказала она.