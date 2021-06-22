Капремонт на Койбагарова почти завершен. Но оживленной артерией ей не стать

Китайские подрядчики полностью завершили реконструкцию проезжей части улицы Койбагарова. Сейчас они готовятся к нанесению на нее разметки. Однако уже можно с уверенностью сказать, что после открытия дороги для движения транспорта, она моментально превратиться в парковку и двигаться по ней можно будет только в один ряд.

Напомним, улица Койбагарова ремонтируется в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Вторая его фаза, которая реализуется сейчас, рассчитана на два года. За это время дорожники построят 5 мостов и отремонтируют 60 улиц протяженностью более 70 километров. Некоторые дорожные артерии будут расширены, а отдельные их отрезки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.

В настоящий момент строители уже уложили оба слоя асфальта на проезжую часть Койбагарова, а также закатали в новое покрытие тротуар с северной стороны дорожной артерии. На отрезке от Жукеева-Пудовкина до Юнусалиева также заасфальтированы съезды к домам с этой же стороны дороги. Кроме того, нанесены контурные линии, по которым будет наноситься дорожная разметка.

Основные работы сейчас сосредоточены на южном тротуаре, идущем вдоль этажных домов 3-го и 4-го микрорайонов, а также на съездах во дворы с той же стороны проезжей части. Судя по всему, на это уйдет не много времени, так как объемы здесь небольшие.

К слову, местные жители, боясь возвращения демонтированных для ремонта дороги ларьков, быстренько посадили на тех местах, где они стояли, хвойные деревья. Они надеются, что это станет препятствием для торговцев, если они снова захотят занять газоны.

Конечно, Койбагарова преобразилась до неузнаваемости. Глубокие буераки уступили место новенькому ровному асфальту. Про тротуары и говорит нечего, так как они были больше похожи на стиральную доску, чем на пешеходные дорожки.

Однако несмотря на это город получил очередную парковку, а не магистраль. Так как место позволяло строителям сделать большое количество парковочных карманов без ущерба зеленым насаждениям. Это хорошо видно на фотографиях. Здесь это важно, ведь Койбагарова вечно заставлена многочисленными машинами местных жителей. Но раньше не было ограничителей в виде бордюров, что позволяло выезжать за пределы дороги, оставляя много места для проезда других автомобилей.

Но проект, судя по всему, не предусматривал большого количества парковочных карманов. Значит, парковаться теперь будут с двух сторон проезжей части. Выехать за ее пределы, как говорилось выше. уже не получится. А учитывая ее ширину, для проезда останется всего одна полоса. Для обоих направлений!

Нетрудно представить, что здесь начнется, когда по дороге поедет большое количество транспорта. Встречные потоки просто не смогут нормально разъехаться. Потолкавшись в образовавшихся из-за этого пробках, автомобилисты снова начнут избегать Койбагарова.

Иными словами, особой полезности для разгрузки дорожного движения улица не несет. А многие так на это надеялись. Остается лишь порадоваться за местных жителей, получивших новую парковку и за тех шоферов, кто все же будет здесь ездить.