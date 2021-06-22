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В Джалал-Абаде на братской могиле почтили память погибших в ВОВ

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- Светлана Лаптева
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В Джалал-Абаде на братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях на территории Джалал-Абадской области, а также у памятника погибшим в войне землякам побывали заместитель губернатора, заместитель мэра г. Джалал-Абада, представители совета ветеранов Баткенской войны, Ассамблеи народов Кыргызстана, ОО "Славянская диаспора" и Джалал-Абадского военкомата.

Отметим, в Джалал-Абадской области проводится работа по поиску пропавших и погибших во время Великой Отечественной войны, сняты ролики о воинах-земляках, награжденных за героизм. Также был восстановлен памятник на братской могиле воинов, умерших от ран.


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URL: https://www.vb.kg/402560
Теги:
ВОВ, Джалал-Абадская область, кладбище
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