Пьяные сотрудники ГКНБ избили отдыхающих в Таласе? Ответ ведомства

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Таласе пьяные сотрудники ГКНБ избили отдыхающих, применив травматические пистолеты. Пресс-служба ГКНБ прокомментировала это сообщение.

По данным ведомства, инцидент, действительно, произошел 20 июня между сотрудниками УГКНБ КР по Таласской области и местными жителями.

"Конфликт случился на бытовой основе, без применения травматического оружия", - уточняют в ГКНБ.

Также, уверяют в ведомстве, не соответствует действительности информация о том, что сотрудники УГКНБ заставили местного жителя изменить показания, запугав его.

"Так как после словесной перепалки, инцидент был исчерпан в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что по данному инциденту проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты соответствующие меры в отношении сотрудников УГКНБ КР по Таласской области.