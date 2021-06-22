"Северэлектро" отключило незаконную майнинг-ферму в Ысык-Атинском районе

"Северэлектро" прекратило электроснабжение незаконно работающей майнинг-фермы в Ысык-Атинском районе в селе Джер-Казар на территории камнедробилки. Об этом сообщается на сайте компании.

Поясняется, что из-за прогнозируемого дефицита мощности правительством и ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" был введен временный запрет на выдачу ТУ на майнинг. В связи с этим ОАО "Северэлектро" проводит рейдовые проверки по Чуйской, Таласской областям и городу Бишкеку.

17 июня во время рейда сотрудниками Кантского РЭС ОАО "Северэлектро" выявлено незаконное функционирование майнинг-фермы в селе Джер-Казар на територии камнедробилки.

"Абонент незаконно потреблял электроэнергию, минуя приборы учёта, в целях осуществления майнинга от трансформаторной подстанции с мощностью 1000 кВА, тем самым нарушив правила пользования электроэнергии. Специалистами Кантского РЭС составлен акт о нарушении. Во время проведения видеосъемок зафиксирован факт попытки выноса оборудования из территории и незаконного подключения к электросетям. По итогам проведенных работ указанный объект был отключен от электроснабжения, абоненту будет выставлен счет за выявленное нарушение правил пользования электроэнергией", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.