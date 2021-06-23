Как морковка стала золотой

На прошлой неделе цены на морковь подскочили до 100 сомов. Покупатели в шоке и начинают выяснять отношения с торговцами.

Но у тех тысяча причин для оправдания скачка цен на свой товар. Корреспондент "Вечернего Бишкека" выслушал мнения многих из них, но прийти к однозначному выводу так и не смог.

Давнишний знакомый Мурат, продающий на Орто–Сайском рынке различные овощи, на голубом глазу заявил: "В прошлом году крестьяне засеяли очень много моркови, цена на нее упала. Приходилось продавать этот овощ по 100 сомов за мешок! Некоторые вообще выбрасывали на корм скоту. Поэтому в нынешнем году мало кто ее посеял, в результате цена выросла".

Продавец по имени Равшан выдвинул другую версию: "Сейчас многие начали выращивать кормовые культуры. Люцерна, эспарцет в большой цене, овощей сажают все меньше, поэтому морковь стала такой дорогой".

Реализатор по имени Марипа сказала: "Старая маркошка почти кончилась. Молодая раньше в это время поступала из Таджикистана, но сейчас границы закрыты. Поэтому цены такие высокие".

Одним словом, сколько продавцов - столько и мнений. Ситуацию попытался объяснить с цифрами и фактами на руках и заместитель министра сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов Илич Марсбек уулу. По его словам, высокие цены на морковь объясняются возросшим экспортом этого продукта. Если в 2019 году за границу было отправлено 13 тысяч тонн моркови, то в прошлом 31 тысяча тонн".

А вот это уже ближе к истине. "Вечерний Бишкек" много раз поднимал проблему неоправданно больших поставок наших продовольственных товаров за границу. Государство не может заставить крестьян реализовывать свою продукцию только на местных рынках, цены на наших базарах низкие, фермеры не покроют и половины расходов. Зато в Казахстане, России морковь стоит гораздо дороже. К примеру, на рынках Новосибирска этот овощ в прошлом году продавался по 40–50 рублей, а у нас - по 20–30 сомов. Чувствуете разницу? Вот и гонят наши крестьяне вагонами и фурами продукт за рубеж.

В общем, сплошная анархия. Пришло время продумать меры по стимулированию оптовых закупок сельхозпродукции нашими же предпринимателями. Во всех странах СНГ прекрасно функционируют оптово–розничные центры. Их работой довольны и государство, и покупатели. А у нас все устроено как–то вкривь и вкось.