Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 99.47 - 100.97

Казахстан передал Таджикистану 10 тысяч тонн муки в качестве гумпомощи

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сертификат на данный груз был передан сегодня, 22 июня, послом Казахстана в РТ Аскаром Тажибаевым заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиёдуллоеву.

Аскар Тажибаев отметил, что в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 19-20 мая этого года была достигнута договоренность о предоставлении таджикской стороне очередной гуманитарной помощи в целях пополнения продовольственных запасов на фоне кризисной ситуации, вызванной последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

- Вслед за завершением визита президента Казахстана в Таджикистан, в Нур-Султане состоялось заседание Комиссии по вопросам гуманитарной помощи, на котором утверждено решение об оказании Республикой Казахстан гумпомощи Таджикистану в виде 10 тысяч тонн пшеничной муки на общую сумму 1 млрд. 250 млн. тенге или 3 млн.669 тысяч долларов. Казахстан и в дальнейшем готов поддерживать братский таджикский народ, - сообщил посол.

В свою очередь, Зиёдуллоев выразил благодарность и отметил, что таджикская сторона высоко ценит помощь, оказываемую правительством Казахстана.

- Этой весной жители некоторых районов Таджикистана сильно пострадали от наводнений. Данная помощь, полученная от казахского народа, будет распределена среди жителей этих местностей. Мы всегда чувствуем крепкую братскую руку Казахстана и выражаем благодарность руководству и народу этой страны за поддержку, - сказал зам директора АГМР.

По сообщению посольства Казахстана в РТ, Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану, общий объем которой с 2006 года превысил 45 млн. долларов.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402569
Теги:
Казахстан, Таджикистан, мука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  