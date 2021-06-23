Казахстан передал Таджикистану 10 тысяч тонн муки в качестве гумпомощи

Сертификат на данный груз был передан сегодня, 22 июня, послом Казахстана в РТ Аскаром Тажибаевым заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиёдуллоеву.

Аскар Тажибаев отметил, что в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 19-20 мая этого года была достигнута договоренность о предоставлении таджикской стороне очередной гуманитарной помощи в целях пополнения продовольственных запасов на фоне кризисной ситуации, вызванной последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

- Вслед за завершением визита президента Казахстана в Таджикистан, в Нур-Султане состоялось заседание Комиссии по вопросам гуманитарной помощи, на котором утверждено решение об оказании Республикой Казахстан гумпомощи Таджикистану в виде 10 тысяч тонн пшеничной муки на общую сумму 1 млрд. 250 млн. тенге или 3 млн.669 тысяч долларов. Казахстан и в дальнейшем готов поддерживать братский таджикский народ, - сообщил посол.

В свою очередь, Зиёдуллоев выразил благодарность и отметил, что таджикская сторона высоко ценит помощь, оказываемую правительством Казахстана.

- Этой весной жители некоторых районов Таджикистана сильно пострадали от наводнений. Данная помощь, полученная от казахского народа, будет распределена среди жителей этих местностей. Мы всегда чувствуем крепкую братскую руку Казахстана и выражаем благодарность руководству и народу этой страны за поддержку, - сказал зам директора АГМР.

По сообщению посольства Казахстана в РТ, Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану, общий объем которой с 2006 года превысил 45 млн. долларов.

Источник: asiaplustj.info