Депутаты ЖК КР просят изменить меру пресечения Асылбеку Жээнбекову

Большинство депутатов Жогорку Кенеша КР подписались под обращением в Бишкекский городской суд с просьбой об изменении меры пресечения депутату и экс-спикеру парламента Асылбеку Жээнбекову. Под документом подписалось 81 народных избранников.

В своем обращении депутаты отметили грубое нарушение прав действующего депутата Асылбека Жээнбекова, предусмотренные ст. 78 Конституции КР от 5 мая 2021 года, со стороны следственных и надзорных органов.

Отмечается, что привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов парламента, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

"Как известно, Асылбек Жээнбеков не был застигнут на месте совершения преступления. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. При применении меры пресечения, следственный судья пришел к выводу без учета презумпции невиновности и без исследования доказательств совершения преступления, без вступившего в законную силу обвинительного приговора сделал выводы, что подозреваемый совершил особо тяжкое преступление против интересов государства и общества", - говорится в обращении 81 депутатов.

Указано, что депутат парламента не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в парламенте.

Депутаты напомнили, что решения Жогорку Кенеша принимались в соответствии со ст. 77 Конституции КР в редакции 2010 года на заседаниях путем голосования депутатов и оформления постановлений на основе свободного волеизъявления.

"Спикер ЖК вел заседания строго в соответствии с регламентом и утверждения, что постановление ЖК № 2117 от 27.06.2012 года принималось под давлением кого-либо несостоятельны, так как именно мы, подписавшие данное обращение депутаты голосовали "за" и "против" относительно предложенных проектов постановлений, исходя из внутренних убеждений и свободного волеизъявления. Согласно Закону о статусе депутатов, депутаты были свободны при осуществлении своих депутатских полномочий. С учетом вышеизложенного, мы приходим к выводу, что следствие ведется с грубым нарушением норм ст. 7 УПК КР о соблюдении принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями, а также нарушаются нормы об обязанностях следователя, прокурора, следственного судьи строго соблюдать положения Конституции, УПК и других законов страны", - отмечается в письме депутатов.

В обращении также напомнили, что Жогорку Кенеш дал протокольное поручение Генпрокурору от 2 июня 2021 года о разъяснении применения ст. 78 Конституции КР.

В заключение депутаты, руководствуясь Законом "О статусе депутатов", просят применить в отношении Асылбека Жээнбекова меру пресечения, не связанную с лишением свободы.