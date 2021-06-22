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Сайдулле Нышанову выразили недоверие. Он уже не лидер фракции "Ата-Мекен"

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- Оксана Гут
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Депутат Шералы Абдылдаев избран лидером парламентской фракции "Ата-Мекен" вместо Сайдуллы Нышанова. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

На внеочередном заседании парламентской фракции "Ата-Мекен" сегодня, 22 июня, депутаты избрали лидера фракции и его заместителя.

В ходе внеочередного заседания, депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко проинформировала, что 21 июня фракция "Ата-Мекен" выразила недоверие лидеру парламентской фракции Сайдулле Нышанову и досрочно прекратила его полномочия. По ее словам, 7 депутатов Жогорку Кенеша поддержали данное решение.

"Это большинство", - отметила она, добавив, что депутат Нышанов не является членом политической партии "Ата-Мекен".

Депутат Наталья Никитенко отметила, что в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос избрания лидера парламентской фракции "Ата-Мекен".

Депутаты Абдимуктар Маматов и Бахтияр Сулейманов предложили на данную должность кандидатуру депутата Шералы Абдылдаева. Фракция "Ата-Мекен" единогласно поддержала кандидатуру Абдылдаева.

Кроме этого, депутаты парламентской фракции "Ата-Мекен" путем голосования сняли с должности заместителя лидера депутата Шайлообека Атазова и избрали на эту должность депутата Наталью Никитенко.


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URL: https://www.vb.kg/402572
Теги:
Ата Мекен, Наталья Никитенко, Сайдулла Нышанов, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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