Экс-депутата Жогорку Кенеша Эльвиру Сурабалдиеву допросили по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

По ее словам, в рамках досудебного производства по поводу массовых беспорядков 5-9 октября всего допросили "тысячу активных участников митингов". Ее допрос у следователя в МВД длился два часа с 16 до 18 часов.

"Чего хотели? Моего видения октябрьских событий. Так как есть аудио и видео, сделанные соответствующими органами, прессой, и выданные в те дни мною лично в эфир, добавлять было особо нечего, просто подтвердила свои слова и действия тех дней", - написала Сурабалдиева.

При этом она отметила, что это ее второй допрос за июнь.

"10.06.2021 была на допросе в прокуратуре, также в качестве свидетеля, по Кумтору- принятие поправок к Водному кодексу в ноябре 2017. Существуют рабочие группы, в составе которых сотрудники ГКНБ, МВД и генеральной прокуратуры, которые вызывают на допрос депутатов 5 и 6 созыва, а также чиновников разных времен, имевших какое-либо отношение к теме законопроектов по Кумтору", - рассказала экс-депутат.