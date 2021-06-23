Насколько опасен "дельта"-вариант коронавируса?

"Дельта"-вариант коронавируса очень стремительно распространяется по планете. Стало известно, что индийский вариант коронавирусной инфекции добрался до Казахстана. За последнюю неделю уровень заболеваемости в Нурсултане подскочил на 40 процентов по сравнению с предыдущей, и анализы ряда пациентов выявили наличие нового штамма. Причем, министр здравоохранения страны Алексей Цой призвал власти регионов подготовить больницы к новой волне заболеваемости, так как "Дельта"-штамм может вскоре выйти за пределы столицы.

Правда ли, что эта разновидность более заразна и смертельна? И защищают ли от нее вакцины? DW подготовил фактчекинг на эту тему.

Мутация коронавируса

У "дельта"-варианта коронавируса двойная мутация шиповидного белка. Это позволяет вирусу быстрее проникать в клетки организма

Резкий скачок заражений коронавирусом в России связывают с быстро распространяющимся новым "дельта"-вариантом. Его считают более заразным и смертельно опасным. Так ли это? Что говорят об этом ученые? DW собрала и проанализировала факты о мутировавшем вирусе.

Что представляет собой "дельта"-вариант коронавируса?

"Дельта"-вариант коронавируса B.1.617.2, ранее известный как "индийский", впервые был обнаружен в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра. С тех пор мутировавший вирус широко распространился не только по всей стране, но и в мире. "Дельта" обнаружена и в России - по заявлению московских властей, 90% случаев заражений в Москве вызваны именно этой разновидностью коронавируса.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила типу "дельта" статус "вызывающий беспокойство". Так же ранее обозначили варианты "альфа" (B.1.1.7, "британский"), "бета" (B.1.351, "южноафриканский") и "гамма" (P.1, "бразильский").

"Дельта" имеет сразу несколько мутаций, в том числе в шиповидном белке. Как именно они функционируют, пока недостаточно изучено. Однако к настоящему моменту известно, что эти изменения позволяют вирусу легче внедряться в клетки организма человека и избегать некоторых иммунных реакций, рассказала в интервью DW Дипти Гурдасани, клинический эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии.

Помимо "дельты", также существует вариант "дельта-плюс" (AY.1). Он еще более заразный и устойчивый к имеющимся сейчас вакцинам от коронавируса, говорит Гурдасани. Однако, по данным ресурса PANGO Lineages, "дельта-плюс" пока не успел широко распространиться.

Насколько распространен вариант "дельта"?

По данным ВОЗ, вариант "дельта" обнаружен в 80 странах и продолжает стремительно распространяться по всему миру. Больше всего сообщений о заражениях этой разновидностью коронавируса поступает из Великобритании - к 22 июня там было выявлено более 52 000 случаев. За ней следуют Индия, США и Германия. Соответствующая информация размещена на платформе GISAID.

Пока не удалось научно подтвердить, что за захлестнувшую Индию весной волну заражений и смертей от ковида, ответственен именно вариант "дельта". Однако фактом остается то, что Индия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран - за период пандемии там были зарегистрированы почти 30 миллионов случаев заражений.

Вариант "дельта" более заразный?

Пока на этот счет не так много исследований. Мария Ван Керкхове, главный эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19, написала в Twitter, что вариант "дельта" более заразен, чем "альфа" и "дикий", то есть первоначальный, тип коронавируса.

Количество новых заражений в Великобритании тоже указывает на высокую заразность этой разновидности. Так, в период со 2 по 9 июня число инфицированных подскочило в Великобритании на 30 000 человек. При этом одновременно фиксировали растущее распространение "дельта"-варианта.

Более 90% заражений в Великобритании вызваны сейчас вариантом "дельта", свидетельствуют данные Службы общественного здравоохранения Великобритании (PHE). Согласно другому исследованию PHE, в случае с "дельтой" вероятность заразиться в собственном доме возрастает на 64% по сравнению с "альфа"-вариантом коронавируса.

Это подтверждает и эпидемиолог Гурдасани: "В Индии мы установили, что "дельта"-вариант распространялся быстрее, чем "альфа", который первоначально выявили в Великобритании. Это вызывает беспокойство, потому что мы знали, что уже "альфа" заразнее, чем первоначальный тип коронавируса". По оценке Гурдасани, вероятность заразиться "дельтой" в три раза выше, чем немутировавшим типом коронавируса.

Смертельна ли мутация "дельта"?

Пока мало научных данных о том, действительно ли разновидность "дельта" провоцирует больше смертей, чем другие мутации коронавируса. Но одно можно сказать точно: по данным PHE, в Великобритании в результате заражения вариантом "дельта" умерли люди, которые уже были вакцинированы от коронавируса. Семь человек умерли в течение 21 дня после первой прививки, еще 12 - в течение примерно двух недель после второй.

По сравнению с вариантом "альфа" заражение "дельтой" чаще приводит к госпитализации пациентов, свидетельствуют данные PHE. В Великобритании за последние недели количество госпитализаций сильно выросло: за период с 7 по 13 июня в больницы были отправлены более 1300 заболевших COVID-19. Это на 43% больше, чем неделей ранее.

При этом важно иметь в виду, что в случае смертельных исходов могут играть роль сразу несколько факторов, в том числе - наличие предшествующих заболеваний. "Нам нужно больше информации, чтобы установить, действительно ли причина в самом этом варианте или же речь идет о комбинации факторов", - говорит Ван Керкхове из ВОЗ. К смертям может приводить и перегруженная система здравоохранения, в результате чего люди могут не получать своевременную помощь.

Защищают ли от "дельты" вакцины от коронавируса?

Согласно имеющимся данным, препараты BionTech/Pfizer и AstraZeneca защищают от тяжелого течения ковида в случае заражения "дельта"-вариантом. Но при этом защитный эффект вакцин ниже, чем в случае с "альфой" или первоначальным типом коронавируса.

По итогам исследования PHE, которое еще должно пройти рецензирование, полная вакцинация этими препаратами надежно защищает от госпитализации. Вакцина BioNTech/Pfizer уже после первой прививки дает защиту примерно до 94 процентов, а после второй - до 96%. AstraZeneca - до 71 процента после первой дозы и до 92% - после второй.

Полная вакцинация защищает от тяжелого течения ковида при инфицировании "дельта"-вариантом

Британское исследование пришло к выводу, что в случае заражения "дельтой" уже после вакцинации симптомы могут вообще не проявиться. С BioNTech/Pfizer вероятность этого составляет до 36% после первой прививки и до 88% - после второй. С AstraZeneca - до 30 процентов после первой дозы и до 67% - после второй. Эти первые выводы исследований демонстрируют, что вариант "дельта" гораздо более устойчив к вакцинам в сравнении с другими мутациями, однако полная вакцинация дает от него надежную защиту.

Каковы симптомы заражения "дельтой"?

Согласно первым результатам из Великобритании, симптомы заражения "дельтой" отличаются от тех, что вызваны другими вариантами коронавируса. Заразившиеся этой разновидностью британцы жаловались в специальном приложении Zoe на головные боли, першение в горле, насморк, температуру и иногда - кашель. "У молодых людей это может походить на сильную простуду", - объясняет эпидемиолог и автор исследования Zoe Covid Symptom study Тим Спектор. В результате есть риск, что заболевшие не придадут недомоганию слишком большого значения и продолжат заражать других. Поэтому при перечисленных симптомах следует сделать тест на коронавирус и оставаться дома, рекомендует Спектор.

Как обезопасить себя от заражения "дельта"-вариантом?

Общеизвестные правила - в том числе соблюдение дистанции в полтора метра, использование масок, мытье рук и регулярное проветривание помещений - защищают от всех известных к настоящему моменту мутаций коронавируса, в том числе и от "дельты", ответили DW в Институте Роберта Коха. Надежную защиту дает вакцинация препаратами Biontech/Pfizer и AstraZeneca, хотя в случае с "дельтой" их эффективность несколько снижается по сравнению с другими вариантами.

Кроме того, следует избегать путешествий в зоны, где распространяются варианты коронавируса. Именно путешествия способствовали распространению вируса и его разновидностей в самом начале пандемии. Чтобы этому противостоять, необходимы масштабные карантинные меры, считает эпидемиолог Дипти Гурдасани.