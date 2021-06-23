ТАЦ АУЦА разработал план противодействия ураганам и пыльно-песчаным бурям

Тянь-Шанский аналитический центр АУЦА (ТАЦ АУЦА) является многолетним партнером министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов по изучению проблем в сфере деградации земель и подготовке национальных отчетов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание.

В 2018 году сотрудники центра подготовили Национальный доклад по нейтральному балансу деградации земель в КР.

В 2019 году ТАЦ с командой экспертов провели анализ причин деградации пастбищ в Суусамырской долине. В этом году АУЦА подготовил Национальный план действий по предупреждению и противодействию ураганным ветрам и возможным пыльно-песчаным бурям в нашей стране на период 2021-2030 годы.

"Территория нашей страны в силу своего географического расположения и защищенности горами не подвергается воздействию пыльно-песчаных бурь, как это происходит в других странах. Однако в последние годы часты локальные кратковременные сильные ветры с пылью, которые по силе доходят до ураганов. Учитывая потенциальную опасность ураганных ветров и возможных в будущем пыльно-песчаных бурь в связи с изменением климата в Кыргызстане предпринимаются меры по их предупреждению", – сказал корреспонденту VB.KG директор Тянь-Шанского аналитического центра Канат Султаналиев.

Он также отметил, что земельные ресурсы в нашей стране – это в основном пастбища либо пашни, где выращиваются сельскохозяйственные культуры. И в борьбе с деградацией нужно применять различные подходы. На пастбищах, например, можно более равномерно распределять нагрузки. По его словам, сейчас до многих пастбищ, которые богаты разнотравьем, чабаны не могут доехать, потому что нет моста через реку либо он требует ремонта, дороги тоже либо отсутствуют, либо находятся в удручающем состоянии. И потому зачастую скот выпасают на ближайших к селу пастбищах. Таким образом земля там постоянно подвергается вытаптыванию, и ее продуктивность с каждым годом снижается.

"На пашнях ситуация не лучше. Каждый фермер как может, как знает, так и работает. В большинстве случаев у фермеров нет возможности делать ротацию – перепосев культур. К примеру, 2-3 года нужно сажать один вид сельскохозяйственной культуры, потом менять на другой, – пояснил Султаналиев. – Дело в том, что каждая культура высасывает из почвы определенные микроэлементы. И если монокультуру высаживать на одном месте много лет подряд, то плодородие этих земель сильно упадет".

В разработанном специалистами национальном плане в приоритете оценка уязвимых групп населения от ураганных ветров и пыльно-песчаных бурь, разработка специализированных карт, раскрывающих проблему и причины опустынивания и засухи, также связанные с этим социальные и экологические проблемы (деградация земель, влияние пыли на здоровье населения), улучшение скоординированности действий между министерствами, ведомствами, местными органами власти, НПО по мерам противодействия ветрам и бурям.

Планируется, что работа начнется с обучения фермеров и пастбищепользователей.