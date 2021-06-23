Кыргызстанца на Камчатке осудили за незаконное пересечение границы

Государственным обвинителем прокуратуры города Петропавловска-Камчатского в суде поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызстана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ).

По информации прокуратуры Камчатского края, установлено, что этот человек в 2015 году получил запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет. Однако, вернувшись на родину, сменил имя, получил новый паспорт, по которому в период с 2016 по 2020 год четыре раза пересек госграницу России.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, что немного ранее, в мае текущего года, Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката другого гражданина Кыргызстана - Н. Он был осужден по той же статье УК РФ и приговорен к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В 2018 году Н. уже был осужден за аналогичное преступление (незаконное пересечение государственной границы РФ) и приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей. При назначении нынешнего наказания суд признал рецидив преступления в качестве отягчающего обстоятельства. В свою очередь, в апелляционной жалобе адвокат осужденного посчитал приговор чрезмерно суровым, не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления. И просил изменить приговор, применив положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Проверив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция нашла приговор суда законным, обоснованным и справедливым. Вместе с тем, как подчеркнуто, совокупность смягчающих обстоятельств – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, раскаяние в содеянном – позволила суду не учитывать правила о назначении наказания при рецидиве преступлений (применив ч. 3 ст. 68 УК РФ). "Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание назначить ещё более мягкое наказание, не имеется", - прокомментировали в Камчатском краевом суде. В итоге приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края в отношении Н. был оставлен без изменения.