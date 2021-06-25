Заключение парламентской комиссии по Кумтору в 2012 году должны были принять за основу и произвести соответствующие действия, но вместо этого ее распустили. И затем образовали правительственную (бабановскую) комиссию и продолжили процесс измены родине! Об этом на своей странице в соцсети заявил гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров, который в свое время защищал интересы граждан Кыргызстана, пострадавших в результате падения цианида в реку.

По его словам, изначально договора с Кумтором были составлены со всеми нарушениями и игнорированием обязательных к соблюдению норм и принципов, которые должны были отражать интересы сторон правоотношений.

"Другими словами - права Камеко ( Центерры) были поставлены над законами КР и над правовой юрисдикцией международных соглашений, регламентирующих правоотношения субъектов. Это преступление!

И выше названное преступление имело продолжение на протяжении 27-лет.

В 2012 году заключение парламентской комиссии должны были принять за основу и произвести соответствующие действия, но парламентскую комиссию распустили!!!

Вместо формулировки ПРИНЯТЬ ЗА ОСНОВУ - которая влекла определенные и обязательные правовые и юридические последствия, сформулировали ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ - такая позиция лишила возможности юридической и правовой основы заключения парламентской комиссии! И затем образовали правительственную (бабановскую) комиссию и продолжили процесс ИЗМЕНЫ РОДИНЕ!", - заявил Джуманазаров.

Гражданский активист убежден, что по делу Кумтора за решеткой собраны не политики, а изменники Родины!

"На протяжении многих лет они ради личного обогащения разрушали государство и грабили Народ! Это не политики и никогда ими не были и никогда ими не будут!

А вот, новые статьи УК им будут инкриминироваться снова и снова! То, что происходит-привлечение к ответственности коррупционеров - это мягкий процесс самореанимации государства!

Затем более в жесткой форме начнется процесс реанимации прав народа, которая была присвоена коррумпированными группировками! Этот процесс будет проистекать на фоне глубокой социальной криминализации!

,,Золотая эра" безнаказанности и вседозволенности узких кругов коррумпированных и криминализированных политгруппировок завершается!", - отметил он.