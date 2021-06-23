Улицу Жукеева-Пудовкина уже асфальтируют на первый раз (фото)

Китайские подрядчики уже асфальтируют отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Горького до Кулатова. Хотя перекрыт он был самым последним.

Жукеева-Пудовкина была закрыта на ремонт одной из последних, примерно две недели назад. Сначала строители ограничили проезд на отрезке Медерова-Горького, а затем, через несколько дней, перекрыли участок Горького-Кулатова. Довольно оперативно было снято старое полотно и дорожники приступили к укладке грунтовой подушки под асфальт. Причем акцент делался именно на втором перекрытом участке.

И сегодня китайская строительная компания начала первый этап асфальтирования дороги на отрезке Горького-Кулатова. Следующим, судя по всему, должен стать Карасаева-Горького, потому как земляные работы там уже фактически завершены. А вот на Медерова-Карасаева еще пока не все готово для укладки нового покрытия.

Капитальный ремонт этой улицы имеет большое значение не только для дорожного движения. Ведь по ней идет большой поток транспорта. Дело в том, что на отрезке Медерова-Горького толком не было тротуара. Точнее, он эпизодически появлялся то с одной стороны проезжей части, то с другой. А от Горького до Кулатова часть пешеходной дорожки занята входными группами различных заведений. Их сейчас начали демонтировать.

Поэтому после завершения реконструкции Жукеева-Пудовкина, довольны будут не только автомобилисты, но и пешеходы, которым больше не придется ходить по проезжей части.

Напомним, улица Жукеева-Пудовкина ремонтируется в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Вторая его фаза, которая реализуется сейчас, рассчитана на два года. За это время дорожники построят 5 мостов и отремонтируют 60 улиц протяженностью более 70 километров. Некоторые дорожные артерии будут расширены, а отдельные их отрезки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.