Кыргызстан участвует в формировании в СНГ и ЕАЭС общих рынков труда

В СНГ приступили к реализации недавно заключенного межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения. Проработкой необходимых вопросов занялась специально созданная межгосударственная рабочая группа, в которую вошли и специалисты Кыргызстана.

Как напомнили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ, упомянутое соглашение, подписанное 28 мая 2021 года в Минске на заседании Совета глав правительств стран СНГ, было разработано Консультативным Советом по труду, занятости и социальной защите населения государств Содружества. И названо особенно актуальным в условиях формирования единого рынка труда и большой миграции рабочей силы.

Отмечается, что в общей сложности на пространстве СНГ занято порядка 125 млн граждан. До пандемии между странами Содружества перемещалось ежегодно свыше 2 млн работников, или 1,5 процента от занятых.

После снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, планируется, что движение рабочей силы вновь будет происходить с высокой степенью интенсивности. Вместе с тем имеющийся опыт стран СНГ говорит о необходимости сближения рынков труда для обеспечения потребностей экономик государств –партнеров и высокого уровня занятости их раждан.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, важно обеспечить возможность встречи работодателя и работника еще до того, как гражданин приехал на территорию государства-работодателя.

"Открытый рынок вакансий, понятные требования к соискателю, возможность дистанционного заключения договоров и единая система квалификации позволят работодателям подбирать необходимый персонал, а сотрудникам получать более выгодные для себя условия труда, избегая недобросовестного посредничества", - подчеркивает министр.

В рамках соглашения предусматривается сотрудничество по одиннадцати ключевым для стран Содружества направлениям. Это - создание условий для формирования общего рынка труда; повышение эффективности по обеспечению занятости; адаптация трудовых мигрантов и обучение языку, основам истории, культуры и права государства трудоустройства; реализация коротких практико-ориентированных программ обучения; расширение возможностей для трудоустройства уязвимых на рынке труда категорий граждан; повышение трудовой мобильности; развитие и интеграция информационных систем; снижение неформальной занятости; развитие системы организованного набора; противодействие нелегальной трудовой деятельности и нелегальной трудовой миграции.

Дальнейшее взаимодействие стран Содружества продолжится, в том числе, и при реализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, подготовке плана мероприятий по ее реализации.

По инициативе Консультативного Совета, уже в августе текущего года межгосударственной рабочей группе предстоит провести первое заседание по актуализации и разработке указанных документов.

Еще дальше на этих направлениях продвинулись страны Евразийского экономического союза. По информации Евразийской экономической комиссии, на 1 июля запланирован ввод в промышленную эксплуатацию проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Это – первый совместный цифровой проект государств Союза, при реализации которого были использованы новые организационные механизмы и подходы. И в первую очередь - определены две основные группы участников: национальные заказчики-координаторы и операторы национальных компонентов, для работы которых был сформирован консорциум из организаций всех стран ЕАЭС.

"Мы полагаем продолжить работу по развитию этого направления цифровой повестки Союза. Так, наша глобальная цель – построение цифровой экосистемы по трудоустройству и занятости, которая будет носить сервисный характер. Проект "Работа без границ" - это первый важный элемент в части построения этой экосистемы", - говорит помощник председателя Коллегии ЕЭК Айнура Жетписова.