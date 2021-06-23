Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 99.47 - 100.97

Депутаты "Ата Мекена" поскандалили на заседании Жогорку Кенеша

247  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жогорку Кенеше поругались депутаты от фракции "Ата Мекен". Шайлообек Атазов едва не ударил Айсулуу Мамашову. Инцидент случился сегодня, 23 июня, на пленарном заседании.

Поводом послужила смена лидера фракции. Отметим, накануне, было заявлено, что прежнему главе фракции Сайдулле Нышанову было выражено недоверие, вместо него был избран Шералы Абдылдаев. Заместителя также поменяли, с Шайлообека Атазова на Наталью Никитенко.

Атазов на сегодняшнем заседании возмутился таким решением, заявив, что оно было незаконным. Так как, с его слов, отсутствовал кворум, а решение о переизбрании должны принимать большинство членов фракции. Коллеги же пытались его переубедить, отстаивая законность переизбрания лидера фракции.

Во время выступления депутата Саматбека Ибраева между Шайлообеком Атазовым и Айсулуу Мамашовой завязалась перепалка. Такая, что другим нардепам пришлось удерживать Атазова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402596
Теги:
Ата Мекен, партии, драка, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  