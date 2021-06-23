Депутаты "Ата Мекена" поскандалили на заседании Жогорку Кенеша

В Жогорку Кенеше поругались депутаты от фракции "Ата Мекен". Шайлообек Атазов едва не ударил Айсулуу Мамашову. Инцидент случился сегодня, 23 июня, на пленарном заседании.

Поводом послужила смена лидера фракции. Отметим, накануне, было заявлено, что прежнему главе фракции Сайдулле Нышанову было выражено недоверие, вместо него был избран Шералы Абдылдаев. Заместителя также поменяли, с Шайлообека Атазова на Наталью Никитенко.

Атазов на сегодняшнем заседании возмутился таким решением, заявив, что оно было незаконным. Так как, с его слов, отсутствовал кворум, а решение о переизбрании должны принимать большинство членов фракции. Коллеги же пытались его переубедить, отстаивая законность переизбрания лидера фракции.

Во время выступления депутата Саматбека Ибраева между Шайлообеком Атазовым и Айсулуу Мамашовой завязалась перепалка. Такая, что другим нардепам пришлось удерживать Атазова.