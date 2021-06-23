Как бишкекчане относятся к вакцинации против COVID-19? (соцопрос)

Тема вируса COVID-19 практически самая важная и обсуждаемая в сегодняшние дни. Ранее сообщалось, что в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины Спутник V. По данным ведомства, 25 тысяч доз вакцины в первый же день распределили в прививочные пункты города Бишкека, а остальные в ближайшее время будут отправлены в регионы страны.

В связи с этим открыта электронная запись на очередь вакцинации против COVID-19.

Как сами кыргызстанцы относятся к вакцинации против COVID-19? Этот вопрос корреспонденты редакции VB.KG задали пенсионерам Бишкека и вот что услышали:

Соцопрос провели Эльвира Омурбекова и Бегимай Бекназарова