Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 99.47 - 100.97

Суд оставил под стражей Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова

152  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд оставил под стражей депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Сегодня, 23 июня, Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов арестованных депутатов на меру пресечения. Ходатайства были оставлены без удовлетворения. Решение Первомайского районного суда оставлено в силе.

Так, Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров пробудут в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков были арестованы по делу Кумтора. Они обвиняются в коррупции.

Накануне большинство депутатов Жогорку Кенеша КР подписались под обращением в Бишкекский городской суд с просьбой об изменении меры пресечения депутату и экс-спикеру парламента Асылбеку Жээнбекову на несвязанную с лишением свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402599
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, Кумтор, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  