Суд оставил под стражей Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова

Суд оставил под стражей депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Сегодня, 23 июня, Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов арестованных депутатов на меру пресечения. Ходатайства были оставлены без удовлетворения. Решение Первомайского районного суда оставлено в силе.

Так, Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров пробудут в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков были арестованы по делу Кумтора. Они обвиняются в коррупции.

Накануне большинство депутатов Жогорку Кенеша КР подписались под обращением в Бишкекский городской суд с просьбой об изменении меры пресечения депутату и экс-спикеру парламента Асылбеку Жээнбекову на несвязанную с лишением свободы.