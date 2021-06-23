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Молодежь Кумтора посетит Международную выставку "Mining Week Kazakhstan"

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- Бакыт Басарбек
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19 молодых специалистов из различных отделов ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК) вылетели в Республику Казахстан для участия в Международной выставке "Mining Week Kazakhstan". Об этом на своей странице в соцсети сообщил временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук.

По его словам, мероприятие пройдёт 22-24 июня 2021 года в городе Караганда.

"Мы будем предоставлять молодым специалистам все возможности для получения знаний и навыков! Раньше на различные конференции выезжали в основном руководители компании. Но нам нужна молодёжь с высоким потенциалом, способная генерировать свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии, работать на современном оборудовании. КГК отныне будет активно направлять своих специалистов на научно-технические конференции и выставки. Удачи вам ребята!", - написал Тенгиз Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/402601
Теги:
выставка, Казахстан, молодежь, Кыргызстан, Кумтор
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