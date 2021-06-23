Жапаров: Генпрокуратура КР станет ключевым органом по защите бизнесменов

Очень важно уделять внимание не только иностранным, но и внутренним инвесторам, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров сегодня, 23 июня, на встрече с бизнес-сообществом.

Глава государства отметил, что Министерство инвестиций Кыргызской Республики создано для повышения эффективности работы с инвесторами. Перед этим ведомством поставлены серьезные задачи, от него ожидаются решительные шаги в ближайшее время.

Вместе с тем, Министерство юстиции Кыргызской Республики работает над инвентаризацией нормативных актов, которая требует устранения несоответствий во всех правовых нормах в отношении предпринимателей. На это будет обращено особое внимание.

Кроме того, в течение следующих 10 дней будет ликвидирована Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, готовится соответствующий Указ.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Генеральная прокуратура также должна стать ключевым органом по защите предпринимателей и инвесторов. Отныне данный орган будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса.

В связи с этим Генеральной прокуратуре поручено в кратчайшие сроки подготовить специальные и соответствующие решения. Председателю Кабинета министров и Генеральному прокурору поручено ускорить реализацию данной меры.

Кроме того, президент отметил, что еще один важный шаг вперед - радикальная реформа Торгово-промышленной палаты. Эта организация должна была работать с Кабинетом министров для защиты интересов предпринимателей, укрепления связей с международными предпринимателями и создания для них благоприятных условий.

"Организация не может использовать свой потенциал и выполнять свою миссию. Хочу обратить внимание на модель Японии и Турции по улучшению работы этой организации. Министерству инвестиций поручено в течение месяца подготовить решения по реформированию Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Также необходимо радикально пересмотреть концепции свободных экономических зон. Данный вопрос поднимается много лет, но остается нерешенным. Думаю, пора заняться этим", - передает слова Садыра Жапарова его пресс-служба.

В своем выступлении президент особо акцентировал внимание всех ветвей власти, руководителей государственных структур, особенно правоохранительных и фискальных органов на изменение отношения к частному сектору. Таким образом, удастся сделать шаг к построению настоящего партнерства и доверия между государственным и частным секторами.