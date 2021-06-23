Беловодский детский дом закрыли на карантин

В Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении усилили карантинные меры и объявили карантин.

В министерстве здравоохранения и социального развития пояснили, что эти меры предприняты после выявления у одного из сотрудников учреждения COVID-19.

Сейчас в детском доме на входе персоналу измеряют температуру, ведется строгий контроль за ношением масок со стороны сотрудников, а также СИЗ со стороны медицинских работников.

Группа, где работала, воспитатель с положительным ПЦР полностью изолирована от остальных групп. Перекрыты все входы и выходы в группу. Врачами были осмотрены все мальчишки и девчонки, которые находились в контакте с воспитателем. Ведется усиленное круглосуточное наблюдение со стороны медперсонала.

В министерстве уточняется, что положительный результат теста был выявлен у одного сотрудника учреждения и восьми детей. На сегодняшний день у всех заболевших стабильное состояние. Все они находятся под контролем заместителя главного врача территориальной больницы Московского района.

В настоящее время в детском доме имеются запасы СИЗ и медицинских препаратов на неделю. Вакцинацию сотрудники пока не получали в связи с отсутствием вакцин в районной ЦСМ. С персоналом проведена разъяснительная работа. После поступления вакцины сотрудники готовы получить ее.