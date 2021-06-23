Тенгиз Болтурук: Безопасность на Кумторе – наша задача №1

От имени КГК и всех сотрудников компании я поздравляю Вас с достижением важного для всех результата – три года без потери рабочего времени. Об этом сообщил временный внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

Он подчеркнул, что в настоящее время около 1500 тыс. человек из разных подрядных организаций трудятся на КГК.

- Мы искренне благодарим всех работников подрядных организаций и ценим вас за этот значительный вклад. Осуществляя свою деятельность, мы доказываем, что производство можно осуществлять без происшествий. Главным и постоянным принципом нашей работы является соблюдение обязательных правил предосторожности на производстве. Безопасность – наша задача №1. И три года без потерь рабочего времени – это не предел, - подчеркнул в своем поздравлении Тенгиз Болтурук.

О чем еще говорил временный внешний управляющий КГК, смотрите в видео: