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Тенгиз Болтурук: Безопасность на Кумторе – наша задача №1

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- Виктория Гунгер
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От имени КГК и всех сотрудников компании я поздравляю Вас с достижением важного для всех результата – три года без потери рабочего времени. Об этом сообщил временный внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

Он подчеркнул, что в настоящее время около 1500 тыс. человек из разных подрядных организаций трудятся на КГК.

- Мы искренне благодарим всех работников подрядных организаций и ценим вас за этот значительный вклад. Осуществляя свою деятельность, мы доказываем, что производство можно осуществлять без происшествий. Главным и постоянным принципом нашей работы является соблюдение обязательных правил предосторожности на производстве. Безопасность – наша задача №1. И три года без потерь рабочего времени – это не предел, - подчеркнул в своем поздравлении Тенгиз Болтурук.

О чем еще говорил временный внешний управляющий КГК, смотрите в видео:


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URL: https://www.vb.kg/402608
Теги:
безопасность, Кыргызстан, Кумтор
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