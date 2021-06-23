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Владимир Золоев завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Токио

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- Оксана Гут
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Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам Владимир Золоев завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Токио. Путёвки на Игры спортсмен получил по континентальной квоте в Азии, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Владимир Золоев – член сборной Кыргызстана по дзюдо, также является действующим чемпионом Азии в весовой категории до 81 кг. В копилку достижений Владимира Золоева также входит Чемпионат Азии и Океании в Бишкеке, третье место на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия), третьи места Чемпионата Азии, Гран-При в Ташкенте (2018), Гран-При в Алма-Аты (2016), Открытого Кубка Европы (г.Минск).

Лицензии разыгрывались по итогам мирового рейтинга, который составлялся по результатам выступления на различных международных турнирах.

Данная лицензия стала для Кыргызстана 15-й по счёту.


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URL: https://www.vb.kg/402616
Теги:
Олимпийские игры, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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