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Функции ГРС теперь осуществляет Министерство цифрового развития

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- Оксана Гут
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Функции Государственной регистрационной службы теперь осуществляет Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.

Постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики "О вопросах Министерства цифрового развития Кыргызской Республики" от 1

июня 2021 года № 17 на базе Государственной службы цифрового развития Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики образовано Министерство цифрового развития Кыргызской Республики, являющееся правопреемником Государственной регистрационной службы.

Кроме этого, Архивное агентство, Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, Государственное учреждение "Унаа",

Государственное предприятие "Инфоком", находящиеся в ведении Министерства юстиции, также переданы в ведение Министерства цифрового развития Кыргызской Республики.

"В связи с чем, информируем граждан и юридических лиц о необходимости обращения по вопросам в сфере архивного дела, регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Минюста.


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URL: https://www.vb.kg/402617
Теги:
ГРС, Инфоком, Министерство юстиции, паспорт, регистрация, Кыргызстан, автомобили
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