Функции ГРС теперь осуществляет Министерство цифрового развития

Функции Государственной регистрационной службы теперь осуществляет Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.

Постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики "О вопросах Министерства цифрового развития Кыргызской Республики" от 1

июня 2021 года № 17 на базе Государственной службы цифрового развития Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики образовано Министерство цифрового развития Кыргызской Республики, являющееся правопреемником Государственной регистрационной службы.

Кроме этого, Архивное агентство, Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, Государственное учреждение "Унаа",

Государственное предприятие "Инфоком", находящиеся в ведении Министерства юстиции, также переданы в ведение Министерства цифрового развития Кыргызской Республики.

"В связи с чем, информируем граждан и юридических лиц о необходимости обращения по вопросам в сфере архивного дела, регистрации населения, автотранспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Минюста.