Военные КР участвуют в Московской конференции по безопасности

В Москве 23 июня открылась IX Московская конференция по международной безопасности. Она организована Министерством обороны Российской Федерации и предложила к обсуждению проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в форуме, который проходит 23-24 июня, участвуют участие более 600 гостей, среди них министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, эксперты из разных государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, Лиги арабских государств.

С видеообращением к участникам обратился президент РФ Владимир Путин. И подчеркнул, что от решения важнейших вопросов современной военно-политической повестки, рассматриваемых на форуме, от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации.

"К сожалению, - констатировал российский лидер, - пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других. Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм".

"Мы будем делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооружённые Силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнёрами. Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - продолжил Владимир Путин.

По его словам, свой оборонный потенциал Россия развивает на основе принципа разумной достаточности и не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в свою пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. "Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - сказал президент РФ.

Важным аспектом обеспечения глобальной безопасности он назвал урегулирование региональных конфликтов, чему РФ активно содействует.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - заявил Владимир Путин.

В числе докладчиков по ключевым вопросам международной безопасности на форуме от российской стороны - министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В рамках конференции запланировано семь пленарных заседаний. Их темы – "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы", "Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики", "Роль военных ведомств в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", "Информационная безопасность: проблемы и решения", на 24 июня – "Военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке как главный фактор укрепления региональной безопасности", "Военное взаимодействие как инструмент противодействия региональным вызовам и угрозам в Латинской Америке и Западном полушарии", "Европейская безопасность: тенденции и перспективы".

На полях конференции министр обороны РФ Сергей Шойгу также проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда государств.