Дело Кумтора: Документы опровергают слова Бабанова

Судя по прошлым официальным документам и соглашениям с Кумтором, заявление Омурбека Бабанова из СИЗО, что "он всегда работал в интересах Кыргызстана, возвращал земли народу и даже вступал в жесткий конфликт с Центеррой" не совсем соответствует действительности. Ибо по ним как раз выходит, что Бабанов наоборот работал в интересах канадской компании.

К примеру, в свое время экс-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков внес на рассмотрение ЖК законопроект "О национализации золоторудного месторождения Кумтор". Подробнее об этом он написал в своей книге "Золотая мафия в Кумторе": "В апреле 2007 года я разработал законопроект "О национализации золоторудного месторождения Кумтор. По большому счету, эта инициатива дамокловым мечом зависла над компанией "Камеко", которая привыкла проводить свою деятельность по своему усмотрению. Чем же я руководствовался, выдвинув предложение о национализации месторождения? Кыргызстан-член Международной экономической хартии. И Канада - член этой хартии. В ее положении записано, что в случае грубого нарушения своего законодательства кыргызское государство может потребовать национализации этого предприятия, а также запросить полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности инвестора".

Правительство КР же в составе премьер-министра Игоря Чудинова и вице-премьер-министра Омурбека Бабанова в 2009 году этот законопроект отклонили. Вопрос, так чьи интересы в данном конкретном случае Бабанов защищал? Ответ, думается, очевиден.

Также политик неоднократно заявлял, что он единственный премьер-министр, который вернул государству 16 тысяч гектаров земли, выделенных Кумтору. Но дело в том, что согласно документам, решение о возврате земель принял Жогорку Кенеш, а Бабанов только подписал его. То есть он просто на просто выполнил техническую часть.

При этом, интересно, что сам же Омурбек Бабанов до этого принимал участие в передаче этих земель канадцам. В соглашении правительства с канадской компанией от 24 апреля 2009 года наша страна отказывалась от всех претензии к компании, а также освобождало ее от уплаты ряда налогов. И кроме этого, правительство выделяло компании эти самые 16 тысяч гектаров заповедных земель. Чья именно подпись стоит под этим соглашением, думаю, не сложно догадаться.

Факты упрямая вещь, тем более, если они документально закреплены. Поэтому теперь даже интересно, что сам Бабанов сможет возразить на все эти документы, согласно которым выходит, что он не всегда работал в интересах народа.