Гидаят Оруджев: Если Азербайджан обещает, он делает

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, который на днях отметила страна, подчеркнул, что он рассчитывает на то, что "нынешняя динамика сотрудничества между нашими странами будет способствовать более широкому раскрытию потенциала кыргызско–азербайджанских отношений в разных сферах".

Об актуальных на сегодня аспектах сотрудничества двух братских стран, в том числе и о нереализованных пока возможностях в отношениях, а также о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе рассказал в эксклюзивном интервью газете "Вечерний Бишкек" чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев.

Господин посол, в каких сферах наше сотрудничество приносит реальные плоды, а где, по словам президента господина Жапарова, есть нереализованный потенциал?

- К большому сожалению, мы действительно не используем наш богатый потенциал в торгово–экономических отношениях. Полтора года назад в Бишкеке состоялось третье заседание кыргызско–азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. На этой встрече было конкретизировано, какие проекты и в каких сферах будут реализовываться. Их было много, они охватывали многие сферы экономики и социальной жизни. Мы планировали в июне прошлого года провести бизнес–форум, азербайджанские бизнесмены были готовы приехать в Бишкек. Были взаимовыгодные предложения и проекты. В частности, планировалось открыть в Бишкеке торговый центр Азербайджана, а в Баку - кыргызский торговый центр. Но из–за пандемии проекты и планы пришлось отложить.

Но, думаем, что бизнес–форум хотя бы в онлайн–режиме все–таки проведем. Надо использовать экономический потенциал наших государств. А он у каждого есть и, более того, с очень большими перспективами.

И если экономический потенциал пока не реализуется, то и товарооборот между нашими странами оставляет желать лучшего. Несколько лет назад наши страны начали серьезно его наращивать, и объем торговли увеличился, в частности, сельхозпродукцией и другими товарами. Однако снова произошел спад из–за пандемии. Сейчас решается вопрос об увеличении взаимопоставок разной продукции, есть заинтересованность в сотрудничестве с обеих сторон. А предсказуемость во взаимоотношениях позволяет укреплять контакты между предпринимателями, что создает большие возможности для расширения торговых и в целом экономических связей.

Вы, как посол, известный писатель и драматург, много делаете и для развития культурно–гуманитарных отношений. Понятно, что нынешнее время достаточно сложное для проведения массовых культурных мероприятий. Но наверняка у вас есть интересные задумки...

- Несомненно, важной составной частью двусторонних отношений между нашими странами остаются культурно–гуманитарные связи, глубина и важность которых исчисляются тысячелетиями истории. Однако странно, что ни разу ни во времена Союза, ни после не проводились Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане и Кыргызстана в нашей стране. Мы планируем организовать декады культуры в наших странах. Во время которых состоятся не только концерты, но и театральные постановки, выставки художников, встречи писателей и поэтов, показ кинофильмов, дни телевидения и азербайджанской кухни. Важно, чтобы было более полное представление народов наших стран друг о друге.

Интерес к культуре друг друга огромный. Большинство проводимых посольством мероприятий проходит в Большом зале театра оперы и балета при полном аншлаге. Бывший его директор Болотбек Осмонов даже говорил, что после наших мероприятий в театре заметно увеличивается количество зрителей.

У писателей, композиторов и других деятелей искусства не меньше возможностей, чем у дипломатов, влиять на духовный мир народов. Вместе с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики мы провели серию юбилейных мероприятий выдающихся композиторов, писателей, мыслителей обеих стран. Например, в рамках празднования 130–летия Узеира Гаджибекова, великого композитора, музыковеда, общественного деятеля, с именем которого связано становление и развитие культуры не только Азербайджана, но и бывшего Союза, посольство провело большой юбилейный вечер. На концерте звучали произведения Гаджибекова в исполнении кыргызстанских музыкантов. Были отмечены 100–летние юбилеи певца Рашида Бейбутова, композитора Кара Караева. А также 110–летие писателя, ученого–литературоведа Мир Джалала и других видных деятелей культуры.

А в Баку широко отметили юбилей кыргызского акына Токтогула Сатылганова. И, конечно же, юбилей любимого в Азербайджане писателя Чингиза Айтматова. Кстати, таких торжеств по случаю юбилея великого писателя Кыргызстана не проводили ни в одной стране. В Азербайджане, уверяю вас, трудно найти людей, не знакомых с творчеством Айтматова, с эпосом "Манас".

Культура и, в частности литература, это важный шаг навстречу друг другу. В Баку вышла книга, я бы даже сказал, уникальный сборник "Антология молодой кыргызской поэзии", переведенный на азербайджанский язык. В него включены стихи 35 молодых кыргызских поэтов. Сейчас готовится к выпуску такой же сборник молодых азербайджанских поэтов на кыргызском языке. Мы надеемся издать антологию современной кыргызской литературы на азербайджанском языке, куда войдут произведения известных кыргызских писателей ХХ и начала этого века. И такую же антологию писателей моей страны на кыргызском языке.

Не могу не задать вам вопроса, касающегося событий в Нагорном Карабахе. Какие выводы из карабахского конфликта должны сделать лидеры других государств, что для них должно быть уроком? В свете недавнего вооруженного конфликта на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном эта тема актуальна и для нас.

- Безусловно, лидеры всех стран должны объективно оценить события этой войны, чтобы ни в одном уголке мира не повторились эти страшные события, чтобы в случае чего пресечь их развитие в корне. Армяно–азербайджанский карабахский конфликт начался еще в советские времена, а точнее - в 1988 году, когда Армянская ССР предъявила необоснованные, абсурдные территориальные претензии к Азербайджанской ССР и потребовала присоединения Нагорно–Карабахской автономной области, которая является исконной исторической частью территории Азербайджана.

В 1991–1993 годах в результате военной агрессии Армения оккупировала 20 процентов территории нашей республики. Речь идет о Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах. В 1994 году, к моменту заключения соглашения о прекращении огня, в Азербайджане был зафиксирован миллион беженцев и вынужденных переселенцев. С того времени переговорный процесс между странами велся под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают США, Россия, Франция.

Еще в 1993 году приняты четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые потребовали от Армении немедленного и безотлагательного вывода своих вооруженных формирований с оккупированных территорий. Аналогичные резолюции были приняты ОБСЕ, Советом Европы, Исламской конференцией и другими международными влиятельными структурами. Но ни одна резолюция не была выполнена.

Азербайджан всегда придерживался мирного процесса урегулирования конфликта. Президент Ильхам Алиев заявлял об этом со всех международных площадок, в том числе с трибуны ООН, призывал все страны принять соответствующие меры в отношении Армении, явно готовящейся к войне. И она началась 27 сентября прошлого года и закончилась логичной победой нашей страны.

Хочу особо подчеркнуть, что наши войска не воевали на территории другого государства, они ни на метр не захватили чужой земли. Как отметил глава Азербайджана, "мы не имели военных целей на территории Армении, мы хотели восстановить территориальную целостность своей страны".

Судя по кадрам теленовостей, населенные пункты оккупированных территорий сильно разрушены...

- Скажу более, страшно смотреть, какое варварство учинили войска противника, уходя с освобожденных территорий. Они уничтожили все исторические памятники, мечети. А оставшиеся превратили в хлев для скота. Содержали в религиозных святынях свиней. Что можно расценить как надругательство над религиозными чувствами всех мусульман. То, что сотворили армянские войска, - это обыкновенный фашизм уже ХХI века. Иностранные дипломаты и журналисты, которые часто посещают тот регион, говорят, что такого варварства они еще не встречали ни в одной стране.

Азербайджан до недавнего времени не мог даже получить карту минирования от армянской стороны. Уходя, их войска даже заминировали дороги, населенные пункты. Из–за чего погибли уже после освобождения более ста человек. Недавно, например, подорвалась на мине группа, в составе которой были журналисты государственного агентства "Азертадж" и нашего ведущего телеканала. Выяснилось, что армянские диверсанты перешли границу и установили мины на дороге. 12 июня Армения вынуждена была предоставить карту мин Агдамского района, на которой отражены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Это только в одном районе. А в оставшихся 9 районах?

А азербайджанцы–беженцы с оккупированных территорий, кстати, до сих пор хранят ключи от своих домов, которые, уходя, оставляли целыми.

Какова была реакция Кыргызстана на происходящие события в вашей стране?

- Кыргызстан всегда придерживался позиции неприкосновенности территории Азербайджана. Именно в Бишкеке по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Кыргызстана, Федерального собрания, МИД России еще 14 мая 1994 года был подписан протокол, который вошел в историю как Бишкекский. Это был призыв к обеим сторонам о прекращении огня.

9 апреля, когда господин президент Садыр Жапаров принял меня, он передал поздравление господину президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу с одержанной победой. Было отмечено, что она была логичной и справедливой. Об этом, кстати, сообщили медиа многих стран.

Вы часто встречаетесь с представителями азербайджанской диаспоры в Кыргызстане. Как вашим соотечественникам живется на кыргызской земле?

- Для них она стала родиной. С конца 20–х годов и до 50–х прошлого столетия азербайджанцев выселяли в Сибирь, Центральную Азию. И то, как тепло их встречали в Кыргызстане, азербайджанский народ никогда не забудет. Люди делились с переселенцами последним куском хлеба, помогали им обустроить свою жизнь на новой земле. Такое в истории народов не забывается.

Нынешнее поколение азербайджанцев, сыновья, дочери, внуки, правнуки тех, кого в далекие годы судьба забросила в Кыргызстан, стали его гражданами. Наравне со всеми вносят свой вклад в развитие уже своей страны, где родились, выросли, получили образование. Они работают во всех сферах.

В свое время, будучи государственным советником Азербайджанской Республики по национальной политике, я 14 лет плотно занимался изучением межнациональных отношений в разных странах, в том числе и в странах бывшего Союза. И хорошо владею информацией о нынешнем их состоянии. Поэтому могу как профессионал сказать, что в Кыргызстане проводится мудрая, взвешенная национальная политика на самом высоком уровне. Я работаю несколько лет в вашей стране, и ни разу от соотечественников и других национальных меньшинств, живущих здесь, в посольство не поступало серьезных заявлений об ущемлении чьих–то прав. А это весомый показатель верной национальной политики.

В прошлом году мы планировали провести большое мероприятие, посвященное дружбе наших народов, в связи с 90–летием выселения. Все было готово. Но из–за пандемии все сорвалось. Но чуть позже, возможно, и не к круглой дате, но такое мероприятие мы обязательно проведем.

Господин посол, однополярный мир, на ваш взгляд, изжил себя, если большинство лидеров делают акцент на дружбе, сотрудничестве, поддержке друг друга? Мир становится многополярным?

- Человек должен быть свободен. Никто не может диктовать ни ему, ни какой–то стране свои условия и навязывать свои требования, независимо от ее территории или экономического положения. Другие критерии не оправдали устройство мира. Он должен быть многополярным, если говорить в контексте независимости страны и человека.

В декабре 2019 года в Бишкеке началось строительство школы, вдохновителем этой прекрасной идеи, говорят, был президент Ильхам Алиев. А в январе 2020 года был заложен парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Когда эти объекты будут сданы в эксплуатацию?

- Если Азербайджан что–то обещает, он всегда делает. Из–за разных проблем (война, начатая со стороны Армении, восстановление оккупированных территорий, пандемия) работы временно приостановлены. Но, уверяю, будут и школа, и парк в Бишкеке.