Интервью с главой Администрации Президента КР Суйунбеком Касмамбетовым

Руководитель Администрации Президента КР Суйунбек Касмамбетов в интервью редакции VB.KG ответил на интересующие читателей вопросы.

Суйунбек Сапарбекович, высказывалось много идей и предложений по реформированию системы государственного управления. Предпринимался ряд шагов по модернизации Администрации Президента. Каковы результаты?

- Да, во-первых, Садыр Нургожоевич Жапаров во время президентской предвыборной кампании на встречах и выступлениях выдвинул идею создания мобильного государственного аппарата. Такие нормы включены в новую Конституцию. Какова цель создания Администрации Президента? Первая цель – создать государственный аппарат, способный быстро и эффективно организовать координационную работу.

Вторая цель заключалась в том, чтобы любое обращение, предложение или какой-либо нормативный документ, полученные Администрацией, получали соответствующие заключения, проходили экспертизы, согласовались с соответствующими государственными органами и подписывались в кратчайшие сроки. Откуда взялась эта проблема? Ранее сроки согласования длились от 3 до 6 месяцев. Документы залеживались в министерствах и отделах.

Единственный способ ускорить процесс – это объединить Аппарат Правительства и Аппарат Президента, но чтобы они не просто сливались механически, а выполняли несколько функциональных обязанностей в рамках одной структуры. Исходя из этих трех целей, была создана Администрация Президента. Реорганизация прошла очень быстро и эффективно. Почему?

Во-первых, эта работа началась еще в январе. В то время мы проанализировали работу отделов, кто какие обязанности выполнял. Во-вторых, мы провели функциональный анализ обязанностей дублирующих друг друга отделов. В-третьих, решили какие отделы можно объединить, какие отделы следует временно сохранить на первом этапе реформы.

На каком этапе мы их объединим? Чтобы завершить второй этап, мы проанализировали функциональные обязанности каждого из этих отделов. Потом мы решили объединить отделы. Объединены многие отделы, которые определяют и реализуют государственную политику. На первом этапе нам удалось добиться таких результатов. Нам удалось прийти к быстрому консенсусу по всем обращениям и предложениям.

То есть на первом этапе особое внимание вы уделяете консолидации? Как будет проходить второй этап?

- Все согласованные проекты решений, указов, постановлений и законов подготавливаются к подписанию. Раньше для этого процесса требовалось гораздо больше заключений. Было много писем, много необоснованной переписки – министерства и ведомства обменивались письмами, обращались в экспертные организации.

Теперь любой готовящийся документ будет размещен прямо на сайте Президента для публичного обсуждения. В связи с этим мы провели интервью с государственными чиновниками, бывшими сотрудниками и руководителями, которые много работали в этой области. И решение, какое направление будет правильным, пришло само собой. Раньше с общественным мнением было меньше работы. Мы хотели избежать критики, что, мол, принимаются неправильные решения. На втором этапе мы учли в первую очередь общественное мнение.

Во-вторых, экспертная группа, оценочная группа, подготовительная и координационная группы в составе Администрации объединены. Поэтому теперь не надо ждать по 3 и 6 месяцев согласований как раньше, теперь в течение 15-20 дней, максимум месяца документы на согласование кладут на стол руководителя. Наша работа ускорилась.

Когда завершится этап реорганизации?

- Думаю, эта работа будет продолжена. Потому что иногда решения меняются. Они по-разному воспринимаются в обществе. Бывают случаи, когда вновь назначенный сотрудник или член Кабинета Министров уходит в отставку через 15 дней. Мы снова разделяем некоторые государственные органы, которые присоединили 20 дней назад, некоторые объединяем и создали несколько новых структур.

Например, разделились Министерство инвестиций и Комитет по экологии. Когда мы разделили их апреле и мае, мы проанализировали, какие их функции будут активизироваться, а какие приостановятся. Исходя из этого, мы сделали рекомендации Президенту Садыру Нургожоевичу и Улукбеку Асамидиновичу на основе нашего анализа о том, что "если мы примем такие меры, то мы сможем добиться успеха".

Конечно, мы все еще работаем над разъяснением своих решений. Сейчас идет, так сказать, ремонтный процесс. Некоторые органы только начали свою работу. Таким образом, большой успех слияния – это сокращение вопросов согласования и повышение эффективности и координации.

Каковы результаты этой работы, назовем ли мы ее оптимизацией или реформированием?

- На мой взгляд, в последующей деятельности мы постараемся не допускать слишком много ошибок в работе государственных структур, в деятельности первых руководителей нашей страны. Во-вторых, предложения разные – у нас есть граждане, которые говорят, что могут привлечь столько-то инвестиций за один день, есть те, кто может привлечь через год. Раньше процесс их сертификации занимал много времени, и они даже получали письма от международных финансовых организаций.

Сейчас наши отделы заведомо начинают такую работу. Они заранее готовят работу по планированию и за месяц подают на стол руководителям - мне, Председателю Кабинета Министров, Президенту. Причина в том, что мы объединили эти службы в одну систему. Я думаю, что в будущем повысится оперативность и ответственность. Установлены условия и сроки для исключения необоснованных задержек. Срок переносится только мотивированным письмом. Без него нельзя подписать и продлить.

Вместе с реформой Администрации Президента прошла ротация акимов районов. Акимы северного региона направлены на юг, а акимы из южных региона - на север…

- Да, соответствующий Указ был принят. Специально принят вместе с первыми указами. Перед принятием Указа Администрация Президента, тогда именовавшаяся Аппаратом, провела комплексную работу. Конкурс прошли все акимы. Это было проведено прозрачно и тщательно.

Установили камеры, в состав комиссии пригласили общественные организации и бывших высокопоставленных чиновников. Около 20 акимов не прошли конкурс. Некоторые сами заблаговременно написали заявления. Мы объявили победителей конкурса. Затем мы предложили акимам южных районов поработать в северных регионах и наоборот. Так было в Советском Союзе все 70 лет. Руководители работали там, куда их направляла партия.

От чего мы избавились сейчас? Во-первых, если аким приехал в новый район, это есть с чем сравнивать. Сравнение – огромная сила для человеческого развития и профессионализма. Например, ситуация в Базар-Коргонском районе не соответствует Джеты-Огузскому или Иссык-Кульскому району. Сначала они сравнивают. Во-вторых, идет работа по согласованию с местными органами власти. В-третьих, они учатся находить новые подходы к работе и принимать новые решения.

В-четвертых, в прошлом, когда акима увольняли, ситуация усугублялась. "Он наш сын, он рос здесь 20 лет, он знает каждую улицу, он знает каждый район", – говорили местные жители, писали в Жогорку Кенеш, перекрывали дорогу и акимиат, требуя не отстранять, обращались к Президенту и Правительству. А что, пришедшие с других регионов разве не их дети? Все это преодолено в первую очередь.

Во-вторых, это явление было хорошо воспринято общественностью. Поддержали партии, политические силы, прежние руководители. Планерки, которые раньше проводились раз в неделю или раз в месяц, теперь проводятся ежедневно. Более того, каков нынешний режим акимов? В течение дня они находятся на объектах, а собрания проводят в вечернем режиме. Заседания в администрации начинаются после 18 или 19 часов. На аналогичный режим перешли министерства, ведя оперативную деятельность в дневное время. Поэтому ротация приносит хорошие плоды.

Президент подписал 15 указов, что в этом плане делается?

- Как только нас назначили на эту должность, мы проанализировали, какие указы нам нужны и с чего нужно начать, если мы перейдем на президентскую форму правления. Мы поговорили с общественностью о содержании некоторых указов, выразили свои идеи, получили много критики и поддержку, а затем сделали аналитические выводы. Так мы апробировали указы, прислушивались к мнению общественности, учитывали и вносили изменения в указы. Затем эти указы стали народными и быстро распространились среди людей.

Когда будет завершен процесс формирования Администрации Президента?

- Считаю, что 3-4 месяца для этого недостаточно. Во-первых, продолжается процесс построения государственной системы. Во-вторых, необходимо привести более 30 законов в соответствие с новой Конституцией. В-третьих, после создания правовой базы процесс реорганизации нашей Администрации будет завершен.

Когда мы увидим результаты от этого?

- Думаю, этот процесс продлится до ноября, потому что после принятия новых законов будут созданы новые структуры, некоторые дублирующие будут сокращены. Наша работа продолжается.

Другой вопрос, что Конституция принята с согласия более 80% населения страны. Итак, какие ценности вы отметили при реализации этой Конституции?

- Во-первых, усилиями Администрации и Министерства юстиции внесены изменения и дополнения примерно в 60 законов. Среди них мы выделили 35 законов, которые считаются наиболее приоритетными. Это связано с тем, что для реализации Конституции необходимо привести ряд законов в соответствие с Конституцией. Законы также должны соответствовать друг другу. В одном законе одна норма, в другом законе другая норма, которая принята парламентом. Идет работа по гармонизации всего этого.

В настоящее время Жогорку Кенеш принял около 17 законов. 21 закон находится в процессе принятия. Девять из них находятся на стадии общественного обсуждения. Есть прошедшие 1-е, 2-е и 3-е чтения. На некоторые законы может быть наложено вето. Потому что работа, обсуждение таковы, не все идет гладко. В некоторых случаях проявляются позиции Президента и Кабинета Министров. В таких случаях накладывается вето и формируется согласительная комиссия с соответствующим комитетом Жогорку Кенеша и вносится согласованный вариант закона.

Таким образом мы ввели 2-3 закона. Работа идет полным ходом, плановые работы ведутся. Законы были вынесены на общественное обсуждение. После этого они попадают на рассмотрение Жогорку Кенеша в соответствии с Регламентом. Это первый показатель по приведению в соответствие законов.

Во-вторых, в прошлом Правительство приняло программу специальных мер по реализации закона, на что потребовалось много времени. Сейчас мы вводим и ускоряем эти нормы в переходный период. Прежняя шестимесячная работа теперь завершается за один месяц.

Спасибо большое за интервью, удачи в работе!

- Большое спасибо!