COVID-19: Ответственные госорганы КР переходят на усиленный режим работы

Всем ответственные государственные органы и местные органы власти должны перейти на усиленный режим работы. Такое решение Республиканского штаба КР. Накануне заместитель председателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашова провела его очередное заседание.

В ходе заседания были рассмотрены меры стабилизации эпидемиологической ситуации, вопросы высвобождения отдельных корпусов в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вопросы усиления работы службы 118, усиления диагностической и лечебной работы на амбулаторном уровне. Кроме того, были обсуждены вопросы организации сортировочных пунктов для выявления и перенаправления пациентов с коронавирусной инфекцией, а также о совместной деятельности медицинских учреждений и частных лабораторий.

"Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций стремительно повышается. Никто не хочет повторения прошлогодних сценариев как по ограничению экономической деятельности, так и по уровню смертности граждан. Всем ответственным государственным органам и местным органам власти необходимо перейти на усиленный режим работы. Система здравоохранения должна быть готова к возможному еще большему увеличению числа пациентов. Министерству здравоохранения и социального развития необходимо принять срочные меры по развертыванию дополнительных койко-мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией с соответствующим оснащением их необходимым медицинским оборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала. В республике должен быть достаточный запас лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией в аптечной сети и организациях здравоохранения. И эти вопросы должны быть на постоянном контроле", - сказала Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

- совместно с Министерством цифрового развития ускорить внедрение системы электронного здравоохранения, создание национальной базы данных по лекарственным средствам и медицинским изделиям, а также единого реестра граждан, перенесших коронавирусную болезнь;

- при развертывании дополнительных коек в больницах предусмотреть возможность выделения отдельного корпуса или здания, с обязательным наличием реанимационного отделения;

- определить в областях, в городах Бишкек и Ош самостоятельные организации здравоохранения для лечения беременных женщин с коронавирусом, а также гемодиализные центры для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, заразившихся коронавирусом;

- совместно с полномочными представителями Кабинета Министров в областях, мэриями городов Бишкек и Ош обеспечить бесперебойную работу службы 118, с увеличением, при необходимости, количества сотрудников службы;

- при открытии дневных или круглосуточных стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территориях городов и областей в обязательном порядке предусматривать организацию на входе сортировочных зон, с обеспечением необходимых штатов медицинского персонала;

- в 10-дневный срок проработать вопрос об установлении контрактных отношений между медицинскими учреждениями и частными лабораториями в целях оптимизации вопроса диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и различными осложнениями;

- усилить темпы вакцинации.

Полномочным представителям Кабинета министров в областях, мэриям городов Бишкек и Ош поручено усилить проведение рейдовых мероприятий.