Адвокат Асылбека Жээнбекова заявляет, что на него оказывается давление

Адвокат Давран Касымов, представляющий интересы заключенного брата экс-президента КР, депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова считает, что на него оказывается серьезное давление. Об этом он заявил редакции VB.KG.

Ниже мы приводим полный текст заявления адвоката:

"Некие мошенники, заручившись покровительством отдельных работников из руководства генеральной прокуратуры, ГУУР МВД, ГУБОП и ГСУ МВД придав моей деятельности политическую подоплеку, используя свои должностные положения вопреки интересам государства и норм установленного закона, используя мой статус, занимаются лоббированием интересов преступников. С ними они вошли в сговор и пытаются под видом выслуживания перед властью закрыть мне рот, чтобы я перестал заявлять о допущенных нарушениях со стороны некоторых нечистоплотных следователей. Они пытаются отработать свои незаконные вознаграждения и оправдать свои незаконные действия, связанные с преступниками, которых они покрывают, точнее бывшего сотрудника ГУБОП МВД Туратова Каныбека и его сообщников.

Так, мной в 2019 году в рамках одного из моих очередных дел, которое я вел как адвокат, была разоблачена одна преступная группа, к которой имели отношение бывшие сотрудники ГУБОП, девушки легкого поведения и спортсмены. Данные лица, имея покровительство в правоохранительных органах, промышляли преступлениями и приобретали преступным путем материальные блага. Долю передавали отдельным действующим сотрудникам силовых структур за их покровительство. Их преступления выражалось в вымогательствах по искусственно возбужденным делам, которые указанные преступники фабриковали с помощью их покровителя в силовых структурах. В частности, они занимались "подставами" с использованием девушек легкого поведения, которые войдя в доверие к платежеспособным людям, чиновникам, далее имея с ними интимные отношения, писали на них заявления. А некоторые работники прокуратуры совместно с отдельными работниками МВД заводили уголовные дела. После того, как было незаконно возбуждено уголовное дело по заявлению жриц любви, Каныбек Туратов и его люди шли и вымогали денежные средства с лиц, которых они подставили.

В результате один из таких пострадавших от преступных действий Туратова и его сообщников в 2019 году обратился мне за юридической помощью. Так мы совместно со следственной службой ГУВД города Бишкек разоблачили эту преступную группу. По итогам тщательного проведения оперативно-следственных мероприятий вина была доказана, и дело передали в суд. Однако преступники с целью нейтрализовать мои действия написали на меня заявления, в надежде хоть как-то уйти от наказания. По их ложному сообщению были проведены все необходимые следственные мероприятия, по результатам которых было установлено, что все доводы являются ложными, а производство по делу прекращено на основании постановления следователя за отсутствием состава преступления от 07.02.2020. После чего я обратился в Свердловское РОВД о принятии мер за ложное сообщение в рамках ст. 344, 345, 346 УК КР (ложное сообщение о преступлении). Покровители Туратова не дали хода делу и исход его сейчас мне не известен.

После октябрьских событий 2020 года указанные преступники нашли себе нового покровителя из отдельных работников руководства генеральной прокуратуры и МВД. Заручившись поддержкой, незаконно стали расследовать в отношении меня уголовное дело, не смотря на то, что расследование и возобновление прекращенного досудебного производства судом было признано незаконным. И весь этот правовой беспредел указанные выше представители силовых структур позволили себе путем нарушения закона, как должностное преступление. Стали вызывать меня на допросы с 21 июня 2021 года. Мои заявления о том, что данное расследование является незаконным, работники генеральной прокуратуры и ГСУ МВД игнорируют. Таким образом, имеет место факт правового беспредела, о котором возможно руководство силовых структур не знает", - считает адвокат Давран Касымов.

Адвокат обращается с этим заявлением к президенту Кыргызской Республики, генеральному прокурору КР, председателю ГКНБ КР и министру МВД КР, и просит принять меры в отношении отдельных сотрудников из МВД и Генеральной прокуратуры, которые, используя личные обиды и преследуя корыстные цели, бросают тень на свое руководство и на всю систему.