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"На сегодня оснований для введения госрегулирования цен на ГСМ в КР нет"

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- Оксана Гут
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На сегодня в Кыргызстане госрегулирования цен на ГСМ нет. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 июня, сообщил начальник управления регулируемых сфер Государственного агентства антимонопольного регулирования КР Сагын Маматоморов.

По его словам, госрегулирования вводится в случае роста цен на 20 сом и более в течение 1 месяца.

"На сегодня цены стабильные, держатся с мая. Увеличение составило от 1-1,5 сомов", - отметил Маматоморов.

По его данным, потребность Кыргызстана составляет 1 млн 200 тонн ГСИ. Из них 1 млн мы завозим из России, остальные 200 тысяч - собственные производители поставляют.

"Нами проводится работа по сдерживанию цен на ГСМ, выявлению спекулятивного роста. Работа ведется с недобросовестными предпринимателями", - сказал он.

Напомним, правительством с 1 марта введен запрет на вывоз ГСМ из Кыргызстана в третьи страны.

"Ассоциацией проделана огромная работа. По уменьшению внутренних расходов, которые они несут после того как к нам поступает ГСМ в страну. Также Минпромэнерго рассматривается вопрос беспошлинных поставок с Казахстана.

Такой опыт был у нас в прошлом году, но договор действовал до конца 2020 года. Если Минпромэнерго договорится, то договор будет заключен", - информировал начальник управления.

При этом он подчеркнул, несмотря на то, что Кыргызстан импортозависимая страна, мы по дешевизне цен на ГСМ стоим на втором месте, после Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/402625
Теги:
Госантимонополия, ГСМ, Казахстан, Россия, цены, импорт, Кыргызстан
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