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"Ситуация с дефицитом ГСМ в РФ и РК не отразится на Кыргызстане"

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- Оксана Гут
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Предпосылок того, что в Кыргызстане будет дефицит - нет. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов.

С его слов, у нас в Кыргызстане самая благополучная ситуация на рынке ГСМ в настоящий момент.

"Все мы видим ситуацию в Казахстане. Меня спрашивают отразится ли ситуация в РК на нас. У них ощущается нехватка только по дизельному топливу, там два завода встали на ремонт. Это никак на нас не должно отразиться", - сказал Эшатов.

Подобная ситуация на рынке ГСМ в России.

"В России три завода встали на модернизацию, готовят к выпуску более качественного и экологичного топлива.

Как мы знаем, РФ ограничила экспорт, но у нас есть гарантированные поставки, так что эта ситуация на нас тоже не отразится.

Предпосылок того, что в Кыргызстане будет дефицит - нет", - уверил он.

Единственная проблема, по его словам, что идёт рост цен на ГСМ, "но это мировая практика".


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URL: https://www.vb.kg/402627
Теги:
ГСМ, Казахстан, Россия, цены, импорт, Кыргызстан, дефицит
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