Мотуев про АКС: Глава государства стремится вернуть доверие народа к власти

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера на встрече с бизнес-сообществом заявил о намерении расформировать Антикоррупционную службу ГКНБ, вместо которой будет работать Антикоррупционный деловой совет.

Глава государства выразил недовольство тем, что в отношении предпринимателей возбуждается много уголовных дел, напомнив о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями из-за многочисленных жалоб.

Насколько это решение президента необходимо и своевременно, высказал свое мнение по этому поводу.

общественный деятель Нурлан Мотуев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями. По его словам, глава государства стремится вернуть доверие народа к властям.

- ГКНБ необходимо оставить только функции разведки, контрразведки и вопросы границ. Коррупцией пусть занимается отдельный орган, так будет намного эффективнее и полезнее для развития нашей страны. Что же касается давления на бизнес, то я согласен, что очень часто были случаи превышение полномочий. К сожалению, в конституции не было прописано, чем конкретно занимается тот или иной орган, и поэтому появлялись подобные ситуации, что в свою очередь рождало разного рода недовольства. А это вы знаете, может со временем привести к социальному взрыву, - отметил Мотуев.