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В ДТП на Иссык-Куле погиб военнослужащий ПС ГКНБ

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- Оксана Гут
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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий ПС ГКНБ КР. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Отмечается, что трое военнослужащих, выполняя поставленную задачу, на грузовой автомашине перевозили груз.

ДТП произошло 23 июня в районе перевала Сөөк в Иссык-Кульской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина перевернулась на бок. В результате ДТП водитель скончался по дороге в больницу, двое других военнослужащих были госпитализированы с различными травмами.

О произошедшем были оповещены соответствующие органы. Начато расследование аварии. На месте ДТП работает следственная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Руководство и личный состав ПС ГКНБ КР выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.


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URL: https://www.vb.kg/402638
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, ДТП, погибшие, Кыргызстан
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