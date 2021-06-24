Бишкек - лицо нашей страны! Обращение партии "Ишеним" №8

Обращение партии "Ишеним" к жителям Бишкека:

"Уважаемые горожане!

Нынешняя ситуация в сердце и столице нашей страны объединила молодых, честных и творческих людей, которые по этой причине решили баллотироваться в Бишкекский городской кенеш. Наша команда стала силой, и мы предприняли шаги, чтобы превратить наш город Бишкек в безопасный, чистый и развитый город. "Ишеним" нас всех объединил.

Мы видим Бишкек красивым городом с чистым воздухом! А также современной и уютной столицей без транспортных заторов, в котором хочется растить детей, престижно работать и учиться! Мы видим Бишкек гостеприимным городом, в котором всегда рады туристам и гостям, а также в котором главенствует закон и порядок! В общем, городом, в котором хочется просто жить!

Мы верим в свои силы, так как знаем проблемы города и понимаем, как их решить! Мы обладаем достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать наш Бишкек процветающим и в этом видим свою миссию!

Сегодня нас, горожан, повсеместно преследуют такие проблемы, как разбитые дороги, пробки, отсутствие нормального общественного транспорта, смог и отсутствие социального развития. Сейчас крайне нужны реформы и решительные действия. Время уже не терпит отлагательств. Поэтому мы обращаемся ко всем и к каждому! Сегодня всех нас волнует судьба города, особенно тревожит то, что могут вернуться прежние кадры, которые не сделали для города ничего! Мы не верим их старым обещаниям, они уже вчерашний день! Пришло время перемен и все прогрессивные силы это понимают! Верьте в нас – молодых и энергичных!

Крупнейшие города и центры мира, в которых местные муниципалитеты работают успешно и эффективно, смогли создать благоприятную среду для своих граждан. Партия "Ишеним" также поставила перед собой стратегические цели по созданию условий, которые позволят жителям города иметь достойную жизнь. Бишкек - лицо нашей страны! Мы приложим все силы, чтобы сделать нашу столицу успешным и процветающим городом.

№8 - партия "ИШЕНИМ". Надежные шаги! Развитый город!".

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".