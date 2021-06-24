Сегодня у замечательного хирурга Эрнста Акрамова юбилей

Выдающийся хирург, профессор, директор Центра восстановительной и реконструктивной хирургии при Чуйской областной больнице Эрнст Акрамов отмечает сегодня 85-летие.

"Юбилей, конечно, грустный,- говорит он. - Но я до сих пор работаю и даже оперирую, правда, в исключительных случаях. Работа держит меня в тонусе".

Пятьдесят лет из более 60, отданных больным, он точно провел возле операционного стола. Сколько спас больных, профессор, по его словам, никогда не считал и уверен, что это и не важно. Главное, что тысячи людей после его операций вернулись к нормальной жизни, здоровы.

Секрет его долголетия, как рассказал Эрнст Хашимович, в его любимой хирургии и хорошем настроении с самого утра, которое надо создавать для себя и других.

Накануне юбилея мы позвонили имениннику и задали ему несколько вопросов.

- Эрнст Хашимович, как празднуете? – поинтересовались мы.

- Я не любитель торжеств. Поэтому их и не устраиваю.

Мои года - мое богатство. Вы так считаете?

- Да, мне не стыдно за прожитые годы. Я никого не предавал, не творил зла, пахал, спасал людей, создал и оборудовал научный центр восстановительной и реконструктивной хирургии. У меня есть ученики, которые по своему профессиональному уровню превосходят многих наших оперирующих хирургов. Я выпустил вместе с коллегами семь уникальных монографий для врачей, аспирантов, клинических ординаторов и студентов. А за работу вместе с российскими коллегами по вопросам гнойной хирургии получил Государственную премию, немало своих изобретений, на которые получены патенты И сам, слава богу, дышу, хожу, значит, живу.

Что цените больше всего в людях?

- Скажу от противного: ненавижу зависть и амбиции. Это самые отвратительные качества человека. Почему он, а не я? У меня, некоторых моих коллег есть хорошие методики, которые реально помогают людям, но тем не менее они не применяются в широкой практике. Наоборот, вместо того, чтобы вникнуть в суть и понять, научиться, начинают вставлять палки в колеса. Но ни я, ни мои коллеги, которые благодаря своим методам поднимают на ноги больных, на которых другие поставили крест, не страдаем от этих амбиций. Больные страдают. Сколько из них были бы сейчас живы, начали ходить, если бы прогрессивные, реально помогающие методы лечения применялись в медицинской практике.

Эрнст Хашимович, вы, насколько все знают, всегда режете правду–матку в глаза. Не боитесь, что это вам выйдет боком?

- Всегда считал и считаю это нормальным явлением. Зачем в себе держать правду? Это, на мой взгляд, неправильно. Я честно, в частности, говорю, о работе, не могу даже назвать их своими коллегами, скорее ремесленников, когда вижу бедных больных, побывавших в их руках. Жалеть надо людей, а бездарей сажать за учебники...

- ...набивать голову, кажется, так вы говорите...

- Вот–вот, голову надо набивать перед операцией, а не руку на пациентах и не калечить их. И я не боюсь говорить правду, потому что это правда.

Какие еще есть любимые выражения?

- Вот, смотрите, на стенах моего кабинета их сколько: "Цена одной жизни равна Вселенной", "Не делю больных на министров и чабанов". Они все из жизни.