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Дипломаты КР в Москве помогли соотечественнику вернуться на родину

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- Евгений Денисенко
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Лишь при содействии сотрудников посольства КР в РФ удалось вернуться на родину 47-летнему гражданину Кыргызстана А.К. Он должен был вылететь рейсом Москва-Ош из аэропорта "Шереметьево", но после прохождения пограничного контроля потерял все документы, удостоверяющие личность.

Как рассказали в посольстве, его вице-консул после поступления сообщения об этом факте сразу же выехал в "Шереметьево", в стерильной зоне которого уже вторые сутки находился А.К. Были проведены переговоры с представителями отряда пограничного контроля ФСБ РФ в этом аэропорту на предмет обеспечения выезда А.К. в Кыргызстан.

После решения всех вопросов посольство оформило для А.К. свидетельство о возвращении на родину, а также оказало содействие в покупке авиабилета на ближайший рейс. К настоящему моменту незадачливый пассажир уже находится у себя дома.

Памятуя об этом случае, в посольстве обратились к соотечественникам с призывом быть внимательными и бережными с документами, удостоверяющими их личность.

"Также рекомендуем сделать ксерокопии всех документов и хранить их в надежном месте, так как наличие ксерокопии паспорта, ID карты, военного билета или водительского удостоверения ускорит идентификацию и получение им свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику", - подчеркнули в дипмиссии.


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URL: https://www.vb.kg/402642
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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