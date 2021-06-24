"Монстр должен быть ликвидирован". Эксперты об упразднении АКС ГКНБ

Садыр Жапаров принял очередной историческое решение – упразднить АКС ГКНБ. Многие эксперты уже назвали этот шаг импульсом для развития бизнеса Кыргызстана.

Стоит отметить, что вопрос о ликвидации Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности поднимался неоднократно.

Так, например, депутат ЖК Улугбек Садиков неоднократно отмечал на заседаниях, что АКС ГКНБ бесполезна, и ее нужно упразднить.

"ГСБЭП упразднили потому, что от нее вреда было больше, чем пользы. По этой же причине надо закрыть Антикоррупционную службу ГКНБ. Мы живем за счет налогоплательщиков, и при этом мы им подножки ставим. Надо, наоборот, их поддерживать", - сказал нардеп.

Отечественные эксперты также высказывали критику, что АКС ГКНБ превратилась в "жандарма, а ее сотрудники – в касту неприкосновенных". Поддерживал эту позицию даже оппозиционный политик Омурбек Текебаев.

"При государственном комитете национальной безопасности есть Антикоррупционная служба - АКС. Это не соответствует Конституции. Данная служба должна быть реорганизована и перейти в непосредственное подчинение премьер-министра. Этот закон должен быть изменен в первую очередь", - говорил Текебаев.

Сами бывшие генералы высказывали неоднократно СМИ мнение, что когда создавалась Антикоррупционная служба, предполагалось, что в ней будут работать специалисты, люди с экономическим образованием, подготовленные и честные. Но, к сожалению, некоторых сотрудников туда подбирали по звонку, по родству, по знакомству.

"Идея создания АКС была шикарной, но итог получился не очень хорошим. Первое: борьба с коррупцией не очень похожа на национальную безопасность, а потому в составе ГКНБ служба находиться не должна - она должна быть самостоятельной, действовать под надзором прокуратуры. Второе: сотрудников службы очень испортило осознание того, что они всемогущие, такие представления нужно менять. Далее: следует пересмотреть внутренний состав. Когда один молодняк, совсем пацаны работают - это не служба. У них сознание какое? Им нужно покутить, нужно по дискотекам, они еще не созрели для такой службы. А потому в сотрудники надо брать матерых ребят, у кого стаж работы - не менее пяти лет оперативной службы. Я этой службе отдал 39 лет и 10 месяцев, и сейчас я смотрю на все это и понимаю, что ниже падать некуда", - отмечал ранее СМИ и генерал-майор Шейшенбек Байзаков.

И главное, что подчеркивали на протяжении как минимум 10 лет эксперты, что АКС ГКНБ - это детище Алмазбека Атамбаева, символ преследования политических оппонентов атамбаевской эпохи. Для Атамбаева АКС был хорошим, когда сам Атамбаев был президентом и АКС не трогала его приближенных. Как только Атамбаев ушел с поста, и начались аресты кадров Атамбаева, АКС превратился для Атамбаева в репрессивную машину.

В целом в последнее время АКС ГКНБ мало участвовало в реальной борьбе с коррупцией. Но вот "кошмарить" бизнес у них, по сути, получалось неплохо. Тому немало доказательств и заявлений от крупных предпринимателей страны. Поэтому, шаг по ликвидации этой службе правилен и своевременен. И отвечает многолетним рекомендациям экспертов.

"Монстр уже давно должен быть ликвидирован", - добавляют они.