Стало известно, о чем будут говорить Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 27-28 июня текущего года с официальным визитом посетит вначале Туркменистан. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, в рамках визита Президент КР Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.

"Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Далее 28-29 июня Президент Садыр Жапаров совершит официальный визит в Республику Таджикистан.

В ходе визита ожидается проведение двусторонних переговоров с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе", - пояснили в пресс-службе.