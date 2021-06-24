В Москве обязали работодателей отстранять не желающих вакцинироваться

Работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося привиться от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется. А время отсутствия работника на работе без уважительных причин не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Под действие постановления об обязательной вакцинации в Москве работники служб доставки, в том числе многочисленные курьеры. На эту сферу также распространено правило 60-процентной вакцинации. 24 июня оперштаб сообщил, что в случае несоблюдения требования о количестве вакцинированных сотрудников (не менее 60 процентов) работодателям будет грозить приостановка работы на 90 суток. При этом вакцинацию обяжут пройти не только штатных работников курьерских служб. В разъяснениях оперативного штаба подчеркивается, что правило распространяется и на самозанятых, то есть фактически на тех, кто подрабатывает время от времени.

В кыргызской диаспоре выразили озабоченность по поводу того, что новые ограничения могут создать проблемы тем молодым гражданам КР в Москве, которые работают курьерами. А таковых среди кыргызстанцев, трудоустраивающихся в российской столице, немало. В этой связи для мигрантов, занятых в данной и ряде других сфер, еще большую актуальность приобретает скорейшее начало прививочной кампании среди иностранных граждан в России. Она, как заявляли официальные лица, должна стартовать в ближайшее время.