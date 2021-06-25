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"У вас есть то, о чем я мечтаю – возможность ходить" (видео)

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- Айжан Мамбеталиева, Андрей Заверухин
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23-летняя Малика Халикова – воспитанница детского реабилитационного центра "Умут-Надежда" и начинающий блогер. Малика каждое утро записывает мотивирующие видео-обращения бишкекчанам.

Корреспонденты VB.KG узнали о девушке из соцсетей Эрмека Кадырова, который является ее тренером по адаптивному спорту и сотрудником центра "Умут-Надежда". На занятиях у Эрмека ребята становятся не только физически сильнее и выносливее, но и учатся мечтать, верить и стремиться к своим целям.

В одном из своих видео-обращений Малика говорит о том, что заметила, что сейчас очень часто люди жалуются на мелочи жизни и забывают ценить то, что имеют.

"У вас уже есть то, о чем я мечтаю. А я мечтаю ходить", - говорит девушка.

Подробнее про будни Малики и ее друзей в нашем сюжете:


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URL: https://www.vb.kg/402649
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан
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